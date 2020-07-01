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Здание Генеральной прокуратуры Молдавии

Генпрокуратура провела кадровые перестановки

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200701/30790685/genprokuratura-provela-kadrovye-perestanovki.html

Смена руководства произошла на уровне районных подразделений, назначенцы будут выполнять свои обязанности временно, до проведения конкурса.

КИШИНЕВ, 1 июл - Sputnik. Кадровые перестановки произошли в прокуратурах Чимишлии, Каушан, Резины, Комрата, Вулканешт и Чадыр-Лунги, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры. 

Правосудие
© Sputnik / Miroslav Rotari
Кишиневскую прокуратуру ожидают масштабные перемены

Таким образом, временно возглавлять районную прокуратуру Чимишлии будет заместитель руководителя прокуратуры Гагаузии Руслан Караиван. Он заменит в этой должности Серджиу Мокана, который переведен в районную прокуратуру Каушан.   

Районной прокуратурой Резины будет управлять руководитель прокуратуры Теленешт Николае Бурдужа. Его предшественник - Петр Ботнару  ушел из органов системы юстиции.

Кроме того, Эдуард Великов временно возглавит Комратскую прокуратуру, а Александр Шелемет — Вулканештскую. Чадыр-Лунгской прокуратурой будет руководить Роман Колодеев.

В пресс-службе ГП сообщили, что указанным прокурорам предстоит выполнять свои обязанности, пока не будет назначено новое руководство посредством конкурса. 

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