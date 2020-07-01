Правительство взяло ответственность за ряд законопроектов

Поправки призваны смягчить последствия эпидемической ситуации на медицинскую систему, уязвимые слои населения, бизнес, а также влияние климатических факторов в стране.

КИШИНЕВ, 1 июл – Sputnik. Члены правительства Молдовы взяли на себя ответственность за четыре законопроекта с поправками в: закон о единой системе оплаты труда в бюджетном секторе, закон о государственном бюджете на 2020 году, закон о бюджете соцстрахования, а также медстрахования. Решение принято на заседании кабинета министров в среду.

Глава правительства Ион Кику отметил, что по итогам июня зафиксирован существенный рост доходов в национальный публичный бюджет, аккумулированных Государственной налоговой службой. В сравнении с аналогичным периодом 2019-го в казну поступило примерно на 310 миллионов леев больше.

По его словам, это, в том числе, повлияло на решение правительства взять на себя ответственность за ряд социальных проектов.

Повышение зарплаты медработникам

Так члены кабмина утвердили поправки в Закон о единой системе оплаты труда в бюджетном секторе. По словам вице-премьера, министра финансов Сергея Пушкуцы, проект направлен на установление специальных бонусов медицинскому персоналу, задействованному в подразделениях, учреждениях и в структурах медицинского профиля и социальной защиты. Размер бонуса составит 30% от годовой суммы основного оклада.

"Предложенное изменение – первый шаг для выполнения цели повысить вдвое зарплаты медработникам согласно следующим этапам: с 1 сентября – на 30%, с 1 января – еще на 30%, а в течение первой половины 2021-го – еще на 40%", - сказал министр.

По его словам, этим повышением воспользуется медперсонал медицинских учреждений Министерства обороны, МВД, Национальной администрации пенитенциарных учреждений, Службы информации и безопасности, учреждений социальной помощи (центры, убежища, социальные службы), финансируемых из государственного бюджета, местных бюджетов, Национального агентства общественного здоровья, Агентства по трансплантации, Центра судебной медицины, Национального центра переливания крови, Агентства по лекарствам и медицинским изделиям.

"Изменения вступят в силу с 1 сентября 2020 года. И окажут влияние на примерно четыре с половиной тысячи единиц персонала. Расходы на эти цели в размере порядка 40 миллионов леев предусмотрены в проекте поправок в закон о государственном бюджете на текущий год", - отметил Пушкуца.

Поправки в госбюджет-2020

По словам главы Минфина, положения проекта по корректировке госбюджета на 2020 год призваны смягчить последствия эпидемической ситуации на медицинскую систему, уязвимые слои населения, бизнес, а также влияние климатических факторов в стране.

"Основные меры направлены на увеличение с 1 сентября 2020-го на 30% зарплаты медработникам, предоставление единовременной поддержки 700 леев получателям пенсий и соцпособий, размер которых не превышает 3 тысяч леев в месяц, повышение отчислений Фонда развития сельского хозяйства и другие меры для смягчения экономического и эпидемического кризиса", - пояснил Пушкуца.

Как отметил министр, проект предполагает увеличение статьи доходов госбюджета на 52,4 миллиона леев, статьи расходов – на миллиард 273,3 миллиона леев, а также бюджетного дефицита – на миллиард 231,4 миллиона леев.

Поправки включают также повышение на 100 миллионов леев Фонда поддержки сельхозпроизводителей, представление 50 миллионов леев на развитие предпринимательской инфраструктуры в виде 16 промышленных платформ, выделение 20 миллионов леев на социальные выплаты для реализации госпрограммы Prima casă ("Первый дом") и другое.

"Основные изменения по источникам финансирования дефицита госбюджета: включаются суммы в рамках макрофинансовой помощи Omnibus со стороны ЕС – 2 миллиарда 80 миллионов леев (эквивалент 100 миллионам евро), а также дополнительная эмиссия государственных ценных бумаг на первичном рынке на сумму в два миллиарда леев", - сказал Пушкуца.

Социальное и медстрахование

Правительство взяло на себя ответственность и за поправки в Закон о бюджете социального страхования, которые предполагают среди прочего предоставить пособие в случае потери кормильца-сотрудника медицинской системы, скончавшегося в результате выполнения служебных обязанностей в борьбе с COVID-19.

На такую помощь от государства могут рассчитывать: супруг, дети до 18 лет или, если продолжают обучение до получения образования, но не превышая возраст 23 лет. А если таковых родственников нет, то на получение пособия может претендовать один из родителей скончавшегося медработника.

Другая поправка касается единовременной финансовой помощи гражданам, чья пенсия не превышает три тысячи леев. Выплата составит 700 леев, а получат эту поддержку 659 тысяч 886 человек (большая часть из которых пенсионеры).

Доходная и расходная часть бюджета государственного социального страхования на этот год откорректированы в сторону увеличения на 469,58 миллиона леев - до 24 миллиардов 339 миллионов 399,4 тысячи леев.

Что касается поправок в закон о фондах обязательного медицинского страхования, то предложено увеличить статью доходов на 427 миллионов 999,2 тысячи леев - до 8 миллиардов 579 миллионов 391,4 тысячи леев, а расходов - на 533 миллиона 997,7 тысячи леев - до 8 миллиардов 917 миллионов 389,9 тысячи леев.

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