Выборы два дня подряд: кабмин законопроект не одобрил

На заседании правительства раскритиковали документ за множество технических ошибок, которые он содержит.

КИШИНЕВ, 1 июл - Sputnik. проект, который предусматривает проведение парламентских и президентских выборов два дня подряд, получил отрицательный отзыв, соответствующее решение кабмин утвердил в среду.

По словам докладчика, министра юстиции Фадея Нагачевского, текст содержит в себе значительное количество технических ошибок, кроме того, он не предусматривает инструментов, которые могли бы обезопасить избирательный процесс.

"Этот проект меняет правила игры во время игры. Он не содержит анализа последствий, непонятна стоимость его внедрения", - сказал глава Минюста.

Законопроект о внесении поправок в Кодекс о выборах разработал депутат Платформы "ДА" Василе Нэстасе. По словам автора, очень часто в связи с техническими причинами, не всем гражданам удается проголосовать за рубежом. Это, как правило, происходит из-за нехватки бюллетеней для голосования или нехватки времени по причине закрытия избирательных участков.

Ситуацию, считает автор законопроекта, может исправить увеличение количества избирательных бюллетеней, а также проведение выборов два дня подряд — в субботу и воскресение.

Таким образом, народный избранник предлагал дополнить Кодекс о выборах следующими пунктами:

Парламентские и президентские выборы проходят два дня подряд - в субботу и воскресенье - в соответствии с актом о проведении выборов на всей территории страны и за границей.

Местные выборы и референдумы проходят в течение одного дня, в воскресенье, в соответствии с актом о проведении выборов.

Кроме того, Нэстасе считал необходимым закрепить в Кодексе норму, предусматривающую, что для избирательных участков, находящихся за границей, должны быть напечатаны не менее 10 тысяч избирательных бюллетеней.

Согласно действующему законодательству, избирательные участки, а также списки избирателей за рубежом, формируются в соответствии с информацией предоставленной Министерством иностранных дел и европейской интеграции, дипломатическими представительствами и консульствами.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova