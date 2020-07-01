Смертельные реки и озера Молдовы - как не утонуть и не заразиться

Единственным более или менее доступным для граждан Молдовы местом летнего отдыха остаются побережья водоемов страны, пока в республике действует до 15 июля чрезвычайное положение в здравоохранении, однако и здесь надо быть предельно осторожными.

КИШИНЕВ, 1 июл - Sputnik. По статистике молдавских спасателей, наиболее распространенными случаями гибели людей на водах, является купание в запрещенных местах, где некому прийти на помощь, если человек начал тонуть.

Однако некоторые наши сограждане в стремлении понежиться на солнышке и окунуться в неизведанный для них водоем - неудержимы. Как результат - печальная статистика, как в столице, так и далеко за ее пределами: в водоемах Молдовы в мае-июне текущего года сгинули в пучине сразу несколько человек.

Еще одной причиной, по которой наиболее часто происходят трагедии на воде, становится купание в нетрезвом виде. Другой фатальный фактор - халатность взрослых, которые часто оставляют детей без присмотра во время отдыха на берегу реки или озера.

Во избежание несчастных случаев при на водоемах сотрудники полиции дают гражданам Молдовы следующие рекомендации, которые надо неукоснительно соблюдать:

взрослым: следите за детьми, когда она находятся в воде;

не купайтесь в темное время суток;

не входите в воду после употребления алкоголя;

если вы плохо плаваете или совсем не умеете держаться на воде, не заходите в водоем больше, чем по пояс;

если вы почувствовали себя в опасности, зовите на помощь;

купайтесь только в тех водоемах, где есть буйки и работают спасатели.

Угроза вирусных заболеваний и отравлений

В условиях пандемии коронавируса само по себе купание во многих столичных и пригородных водоемах является опасным. Вода в большинстве из них в силу загрязненности представляет идеальную среду для распространения микроорганизмов, не составляет исключение и COVID-19 - заявляют санитарные врачи в республике.

По словам доктора медицинских наук Луминицы Сувейкэ, на протяжении почти двадцати лет специалисты настаивают на полном запрете купания в столичных водоемах, однако граждане действуют по принципу: "кого-кого, а меня угроза инфицирования не коснется". И глубоко ошибаются.

"Поле наводнений для тех, кто не внимает советам врачей и купается в водоемах страны, особенно в реках, велик риск не только получить острое пищевое отравление, но и заразиться холерой, сальмонеллезом, дизентерией и другими инфекциями", - рассказала специалист.

Острые кишечные инфекции могут привести к развитию осложнений, к ухудшению состояния здоровья, в целом, если человек до купания в одном из водоемов страны страдал хроническими недугами органов пищеварения.

"Потом человек пожалеет о своем легкомыслии, поэтом надо следовать советам специалистов", - подытожила Сувейкэ.

Между тем, содержание кишечной палочки в днестровской воде после поднятия уровня реки и подтоплении территорий превысило все мыслимые пределы, утверждают врачи-инфекционисты. На некоторых отрезках реки эти показатели выше допустимой нормы почти в 50 раз. Такой ситуации не было на главной реке страны, начиная с 2008 года.

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