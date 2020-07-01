Послабления - в жизнь: что можно и чего нельзя делать в Молдове с 1 июля

С начала второго летнего месяца в республике возобновляется деятельность подавляющего большинства экономических агентов, но - с оговорками и редкими исключениями.

КИШИНЕВ 1 июл - Sputnik. Экономическая деятельность в Молдове с 1 июля практически полностью восстановлена. Под ограничением по-прежнему - возможность нахождения в общественных местах групп граждан более 3 человек, выход без острой необходимости на улицу людей от 63 лет и старше. Об этом на брифинге в среду сообщил госсекретарь Минздрава страны Константин Рымиш.

Также пока запрещено нахождение граждан на детских и спортивных площадках. Соответствующие решения приняты Национальной комиссией по чрезвычайной ситуации в здравоохранении, которая действует до 15 июля.

К врачу за консультацией и на диагностические процедуры можно попасть только по предварительной записи. Также власти пока не сняли запрет на возврат детей и молодежи в школы, колледжи и вузы, пока нельзя организовывать и спортивные/культурные массовые мероприятия, детские лагеря отдыха останутся по-прежнему закрытыми.

Пойти в ночной клуб или на дискотеку (танцплощадку) гражданам страны также пока не представляется возможным. Закрытыми останутся парки аттракционов и площадки для пикников, которые расположены в зеленых зонах столицы.

Однако граждане могут посещать заведения общественного питания - кафе и рестораны - с соблюдением мер карантинной безопасности: обрабатывая руки спиртосодержащими средствами, следя за тем, чтобы столики находились на расстоянии в полтора-два метр друг от друга.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с пятницы, 15 мая, ввели режим ЧП в области здравоохранения. Он действителен до 15 июля.

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