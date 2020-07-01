История с подпольной сборкой вертолетов: дело обрастает новыми подробностями

КИШИНЕВ, 1 июл – Sputnik. История с незаконной сборкой вертолетов в Криулянах обрастает новыми подробностями: Генеральная прокуратура Молдовы сообщила, что расследование по этому делу идет полным ходом.

© Photo : Procuratura Generală Вертолеты подпольно собирали в Криулянах.

Прокуроры подчеркивают, что при изъятии механизмов присутствовал эксперт в области авиации, который определил визуальным путем, что все обнаруженные детали очень похожи на оригинальные авиационные запчасти (редуктор, который используется для взлета и посадки воздушных судов).

"Он также указал на повышенную опасность в случае использования изъятого авиационного оборудования, так как аксессуары, которые шли для сборки, были непригодны для технических требований в области аэронавтики, они могли поставить под угрозу жизнь пользователей этого оборудования", - отметили в прокуратуре.

Потребуются многочисленные экспертизы

В следственных органах сообщили, что все изъятые предметы сосредоточены в одном месте для проведения последующих исследований. Планируется ряд технико-авиационных и товарных экспертиз, которые покажут и помогут сделать вывод по каждому элементу, устройству, аппарату и корпусам вертолетоа. "Они все разных моделей, некоторые очень схожи с вертолетами марки "Камов 26" (Ka-26). Также при обыске обнаружили несколько двигателей от разных производителей. Только после проведения этих экспертиз можно будет с точностью установить тип изъятых деталей и их предназначение", — отметили в прокуратуре.

© Photo : Procuratura Generală Фюзеляжи без "начинки".

По данным следствия, на протяжении более пяти лет в месте, где проходили обыски, работали порядка 10 человек. Их, как отметили в прокуратуре, привозили из приднестровского региона. Люди работали в "цеху" в течение недели.

В целях содействия расследованию этого дела прокуроры намерены обратиться и попросить проявить активное участие другие госструктуры, в том числе, Орган гражданской авиации, Минобороны, СИБ.

Что известно о задержанных?

Как сообщили в прокуратуре, задержаны все лица, в отношении которых есть обоснованные подозрения, что они были связаны с этой подпольной деятельностью.

"Примечательно, что большинство из них (задержанных – ред.) либо не давали показания, либо делали уклончивые заявления. Поэтому в ближайшие несколько дней будут приняты процессуально-уголовные меры, включая дополнительные допросы, очные ставки, и в результате будет принято решение о дальнейшем процессуальном качестве по каждому человеку с отдельности, а также о необходимости применения превентивных мер", - добавили в структуре.

Там также отметили, что организатор "бизнеса" не находится на территории, контролируемой молдавскими властями. "Речь идет о 64-летнем мужчине, бывшем сотруднике одной из спецструктур. Если в отношении данного лица будет собрано достаточно доказательств, то решение будет принято в соответствии с законом", - пояснили в прокуратуре.

По данным следствия, один из задержанных, который участвовал в самом начале этого "бизнеса", рассказал, что на некоторых собранных вертолетах проходили короткие эксперименты. "Они проходили с повышенными рисками для жизни и безопасности задействованного персонала", - отметили в структуре.

Дела о контрабанде

По информации прокуратуры, в правоохранительных органах находятся несколько открытых уголовных дел по фактам попыток и действительного незаконного ввоза в Молдову запчастей и механизмов, используемых в авиационно-технической области. Пока организаторов и бенефициаров этой контрабанды правоохранительные органы не идентифицировали. Прокуроры не исключают связи между этими уголовными делами.

С чего все началось?

Накануне Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам совместно с Национальным инспекторатом расследований МВД раскрыла незаконную деятельность организованной группы, которая специализировалась на подпольном производстве вертолетов. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В Генеральной прокуратуре сообщили, что по итогам обысков на импровизированном производстве, которое расположено в Криулянском районе, а также в домах подозреваемых, следователи выяснили, что к настоящему моменту в производстве находятся десять летальных аппаратов.

Возбужденно уголовное дело по факту контрабанды летательных аппаратов двумя или более лицами. Соответствующая статья Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 10 лет.

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