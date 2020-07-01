В столице Молдовы 92 процента россиян проголосовали за поправки в Конституцию РФ

Данные отражают окончательный подсчёт голосов на избирательном участке консульского отдела Посольства России в Молдове.

КИШИНЕВ, 1 июл - Sputnik. Общее число граждан РФ, изъявивших свою волю, в столице Молдовы, составило 889 человек. Об этом сообщила российская дипмиссия на своей официальной странице в соцсетях.

Внесение изменений в Основной закон РФ поддержали 92% избирателей.

"Против" высказались 8% проголосовавших.

Пять бюллетеней признаны недействительными.

Избирательный участок также был открыт в Тирасполе.

"Голосование важно тем, что россияне голосуют за поправки, которые призваны усилить Основной закон, сделать нашу страну более стабильной, сильной, предсказуемой и, самое главное, суверенной", - отметил посол России Олег Васнецов.

В Молдове зарегистрировано около 215 тысяч граждан России с учетом приднестровского региона.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova