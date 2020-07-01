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Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ, Кишинев.

В столице Молдовы 92 процента россиян проголосовали за поправки в Конституцию РФ

© Photo : Miroslav Rotari.
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200701/30797299/v-stolitse-moldovy-92-protsenta-rossiyan-progolosovali-za-popravki-v-konstitutsiyu-rf.html

Данные отражают окончательный подсчёт голосов на избирательном участке консульского отдела Посольства России в Молдове.

КИШИНЕВ, 1 июл - Sputnik. Общее число граждан РФ, изъявивших свою волю, в столице Молдовы, составило 889 человек. Об этом сообщила российская дипмиссия на своей официальной странице в соцсетях.

Внесение изменений в Основной закон РФ поддержали 92% избирателей.

Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ, Кишинев.
© Photo : Miroslav Rotari.
В Молдове завершилось голосование по поправкам в Конституцию РФ: как это было
"Против" высказались 8% проголосовавших.

Пять бюллетеней признаны недействительными.

Избирательный участок также был открыт в Тирасполе.

"Голосование важно тем, что россияне голосуют за поправки, которые призваны усилить Основной закон, сделать нашу страну более стабильной, сильной, предсказуемой и, самое главное, суверенной", - отметил посол России Олег Васнецов.

В Молдове зарегистрировано около 215 тысяч граждан России с учетом приднестровского региона.

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