В столице Молдовы 92 процента россиян проголосовали за поправки в Конституцию РФ

КИШИНЕВ, 1 июл - Sputnik. Общее число граждан РФ, изъявивших свою волю, в столице Молдовы, составило 889 человек. Об этом сообщила российская дипмиссия на своей официальной странице в соцсетях.
Внесение изменений в Основной закон РФ поддержали 92% избирателей.
Пять бюллетеней признаны недействительными.
Избирательный участок также был открыт в Тирасполе.
"Голосование важно тем, что россияне голосуют за поправки, которые призваны усилить Основной закон, сделать нашу страну более стабильной, сильной, предсказуемой и, самое главное, суверенной", - отметил посол России Олег Васнецов.
В Молдове зарегистрировано около 215 тысяч граждан России с учетом приднестровского региона.
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