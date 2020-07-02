Гастарбайтеры возвращаются за границу: где готовы принять молдавских рабочих

КИШИНЕВ, 2 июл - Sputnik. Несмотря на пандемию молдавские гастарбайтеры предпочитают не искать работу на родине, а возвращаться за границу. Такая тенденция подтверждается статистическими данными.

Вопреки ожиданиям, безработица в Молдове не растет

В первые пять месяцев этого года в страну прибыло 962 тысячи человек, а выбыло 953 тысячи, рассказала начальник управления политики занятости и регулирования миграции при министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты Анна Герганова.

"Мы предполагаем, что тот остаток людей - порядка 10 тысяч - это мигранты", - отметила Герганова.

По оценкам министерства, такая цифра не повлияла на рост безработицы внутри страны. Согласно официальным данным, ее уровень во время пандемии был несколько ниже, чем в аналогичный период прошлого года. Специалисты объясняют это тем, что на самом деле в разгар карантина в республику в основном возвращались люди, которые работали за границей неофициально. Другие пережидали карантин на своих рабочих местах. К примеру, из Израиля, с которым действует двустороннее соглашение о сотрудничестве в области миграции, в Молдову не вернулся ни один из строителей.

"Это объясняется тем, что в зарубежных странах требуется рабочая сила. Нам точно известно, что Испания и Португалия в период кризиса всем сотрудникам, которые работали нелегально, выдали разрешение на работу, чтобы не потерять их", - заявила специалист профильного министерства.

В каких странах не против принять молдавских мигрантов

За границей есть работа для неквалифицированных и квалифицированных сотрудников, пояснил председатель Ассоциации агентств по трудоустройству за границей Василий Чебан. Первые, по его словам, могут устроиться на пищевых фабриках и заводах, также на вещевых складах. Речь идет, к примеру, о брендовых интернет-магазинах, о магазинах по продаже гаджетов или бижутерии. Квалифицированные рабочие, в свою очередь, требуются в области строительства, машиностроения. Также есть потребность в инженерах и наладчиках техники.

"Польша и Германия - самые популярные страны для трудовой миграции. В Польшу едут обладатели молдавских биометрических паспортов, а в Германию - молдаване с двойным гражданством, с румынским, болгарским и др. Польша принимает граждан Молдовы исходя из того, что они менее конфликтные, чем другие мигранты и выполняют условия контракта", - рассказал Чекан.

На данный момент портрет среднего трудового мигранта выглядит так - это человек в возрасте от 20 до 50 лет, который желает что-то изменить в своей жизни. Очень часто люди уезжают за границу на короткий срок в три месяца, чтобы заработать на текущие расходы. Легальное трудоустройство за границей обычно происходит в несколько этапов. Сначала соискатель на рабочее место обращается к рекрутерам, затем проводится интервью. Когда кандидат узнает о всех условиях работы, он подписывает контракт, и его пакет документов отправляется в Национальное агентство по трудоустройству. После прохождения всех процедур трудовой мигрант уезжает за границу.

Частные агентства возьмут под контроль

В Молдове действует около 90 агентств по трудоустройству граждан за границей. Некоторые из таких фирм работают в обход законодательства, признают в министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты. Самое грубое нарушение, которые они допускают - работа без лицензии.

"Второе нарушение - они не заключают посреднические договоры. То есть они не прописывают письменно свои обязательства. Кто будет поддерживать человека, к примеру, трудоустроенного в Польше, если ему не выплатили зарплату? Они увиливают от ответственности", - пояснила Герганова.

Ранее правительство утвердило законопроект, который устанавливает контроль за деятельностью частных агентств по трудоустройству за границей. До этого четкого механизма в этой области не существовало. Как пояснила Герганова, иностранный посредник или работодатель пройдет через предварительную процедуру проверки. Иными словами, прежде чем агентство запросит лицензию, оно должно предоставить документ, подтверждающий порядочность работодателя за рубежом. Также прописываются ситуации, в каких случаях фирма несет финансовые обязательства перед клиентами.

"К примеру, если человек не получает зарплату или ему не выплачивают отпускные и агентство детально не проинформировало работника о том, как разрешить данную ситуацию. Или же произошел несчастный случай на производстве, а работник не был застрахован. В такой ситуации агентство должно будет в том числе и финансово участвовать в репатриации гражданина", - рассказала Герганова.

По словам специалиста, случаи, когда государство вынуждено тратить средства на репатриацию нелегальных рабочих из-за рубежа происходят ежемесячно.

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