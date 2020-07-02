Заморозки внесли коррективы: в этом году в Молдове будет мало персиков

Молдавские аграрии "как в воду глядели" - весенние заморозки отразились на урожае персиков, в нынешнем сезоне недобор по культуре может составить 35-40 процентов.

КИШИНЕВ, 2 июл - Sputnik. Из прогнозируемого на сезон урожая персиков в республике в 23 тысячи тонн, пока можно говорить о 12-13 тоннах по сбору этой садовой культуры в Молдове.

Всему виной последствия весенних заморозков и последовавший за ним длительный период дождей, когда многие соцветия оказались просто неопыленными. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, нельзя говорить о полном неурожае, но недобор оказался существенным.

Есть оптимистичный прогноз для аграриев и по экспорту. При недоборе по урожаю средняя экспортная цена в первые десять дней июля 2020 года установится на отметке около 1 доллара (17,2 лея) за килограмм десертного фрукта и 80-85 (13,8 лея) центов за плоды более низкого качества, идущие затем на перерабатывающие предприятия.

При условии сохранения таких ценовых экспортных показателей молдавские садоводы получат на 65-70 процентов прибыли больше, чем в прошлом году, когда они были вынуждены реализовывать персики по 5-6 леев за килограмм из-за высокого урожая и, соответственно, конкуренции.

В розничной торговле, по прогнозам аграриев, цена за килограмм фрукта установится на отметке в 20-25 леев за килограмм, в зависимости от его качества и сорта.

В персиках содержатся такие минералы как кальций, железо, магний, фосфор, калий, натрий, цинк, марганец, фтор и селен.

Специалисты по ароматерапии утверждают, что аромат персиков способен действовать как антидепрессант. Эти фрукты способствуют улучшению деятельности мозга, памяти, повышают концентрацию внимания.

Персики полезно есть детям и беременным женщинам, а также людям с пониженным гемоглобином.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova