Администрация столицы работает над планом долгосрочного развития муниципия

Руководство Кишинева уже в ближайшем будущем намеревается подать документы для присоединения к Глобальной сети обучающихся городов ЮНЕСКО.

КИШИНЕВ, 2 июл - Sputnik. Столичная администрация разрабатывает проект муниципального центра непрерывного обучения, который станет частью долгосрочной стратегии развития Кишинева. Главная задача программы содействие устойчивому развитию молдавской столицы. Об этом в соцсетях написал примар Ион Чебан.

По словам Чебана, у Кишинева есть реальный шанс стать частью Глобальной сети обучающихся городов ЮНЕСКО (ГСОГ) — международной организации, ориентированной на получение знаний и передового опыта. Глава столичной администрации рассказал, что примэрия Кишинева подаст документы для присоединения к глобальной сети обучающихся городов ЮНЕСКО.

"Присоединение к этому сообществу позволит Кишиневу воспользоваться важными возможностями: продвижением теории и практики обучения, обменом знаниями по ключевым проблемам и их решениям, инициативами по консолидации потенциала, в том числе обучение и участие в глобальных мероприятиях, таких как Международная конференция "Обучающиеся города", - сообщил градоначальник.

Он подчеркнул, что столичная администрация приложит все усилия, чтобы эффективно мобилизовать ресурсы на уровне каждого сектора в целях содействия развитию интегрированного обучения, базовому и высшему образованию, а также облегчить обучение на рабочем месте.

Вместе с тем, градоначальник добавил, что его приоритетом остается расширение использования современных технологий обучения, развитие культуры обучения на протяжении всей жизни, развитие индивидуальных навыков, социальной интеграции, экономического и культурного развития, а также устойчивого развития.

"Проект "Онлайн-образование" educatieonline.md — это одна из инициатив, предпринятых нами в рамках усилий по поиску конкретных решений проблем, связанных с пандемией COVID-19, а также по созданию цифровой основы для обучения на протяжении всей жизни для всего сообщества и жителей Кишинева, независимо от возраста, компьютерных навыков, национальности, языка общения, социальной и экономической среды", - добавил он.

В итоге он добавил, что кишиневская администрация намеренна создать муниципальный центр непрерывного обучения, который станет частью долгосрочной стратегии развития Кишинева, призванной содействовать устойчивому развитию муниципалитета.

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