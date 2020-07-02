Пушкуца: власти готовы к внедрению системы частных пенсионных фондов

По словам главы Минфина Серджиу Пушкуцы, в Молдове может появиться институт пенсионного страхования, основанный на принципе добровольного участия. Соответствующий проект предстоит рассмотреть в парламенте.

КИШИНЕВ, 2 июл – Sputnik. Правительство 10 июня приняло проект закона о частных пенсионных фондах. Министр финансов рассказал для Sputnik Молдова, что ранее в республике были предприняты несколько попыток создания системы негосударственного пенсионного страхования.

Собеседник пояснил, что речь идет о дополнительной пенсии, которую сможет получать человек, отчислявший взносы в частный фонд. Регламентировать деятельность нового социального института будет Национальная Комиссия по Финансовому Рынку (НКФР).

Серджиу Пушкуца добавил, что в случае создания таких частных пенсионных фондов государство может подвергнуть их деятельность налогообложению.

"В этом отношении есть два решения. Первый вариант – удерживать налог из самих взносов, выплачиваемых в фонд сотрудником или работодателем, второй – облагать налогом только выручку фонда. Сейчас мы анализируем каждую из этих опций", – рассказал министр.

При этом, законопроект не отменяет обязанность граждан отчислять взносы в государственный соцфонд. В случае одобрения парламентом закон вступит в силу только спустя шесть месяцев после его публикации в Официальном мониторе Республики Молдова. Затем в течение трех лет правительство разработает законопроект об организации и функционировании системы дополнительного пенсионного страхования.

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