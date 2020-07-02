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Здание Генеральной прокуратуры Молдавии

Прокуроры проводят обыски в бывшем офисе Демпартии

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200702/30799053/prokurory-provodyat-obyski-v-byvshem-ofise-dempartii--.html

Следственные мероприятия проходят в рамках уголовного дела, которое касается банковского мошенничества.

КИШИНЕВ, 2 июл - Sputnik. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам проводит обыски в бывшем офисе Демократической партии Молдовы (ДПМ). Соответствующую информацию для Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь генеральной прокуратуры Мария Виеру.

"Обыски проходят в рамках одного из уголовных дел, которое касается банковского мошенничества", - сообщила она.

В Генпрокуратуре не рассказали, кто фигурирует в уголовном деле, однако с более подробной информацией пообещали выступить позднее.

Владимир Плахотнюк.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Ранее руководитель генеральной прокуратуры Александр Стояногло заявил, что главным бенефициаром банковского мошенничества является олигарх Владимир Плахотнюк. 

"Один из главных бенефициаров кражи миллиарда - Владимир Плахотнюк. Генпрокуратура Молдовы готова доказать причастность Плахотнюка к краже миллиарда. Есть доказательства, что именно он бенефициар", - заявил генпрокурор. 

Затем, в мае, ГП заочно предъявила обвинение Плахотнюку по трем статьям: создание организованной преступной группы, отмывании денег в особо крупных размерах и мошенничество в особо крупных размерах. 

К настоящему моменту олигарх заочно арестован, а молдавские власти запросили в США его экстрадицию.

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