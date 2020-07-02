Первые лица страны возложили цветы к памятнику Штефану Великому

Сегодня исполняется 516 лет со дня смерти молдавского господаря. По этому случаю в молдавской столице проходят памятные мероприятия.

КИШИНЕВ, 2 июл - Sputnik. Президент Игорь Додон вместе с премьер-министром Ионом Кику и спикером Зинаидой Гречаной возложили цветы к памятнику Штефану (Стефану) Великому и Святому по случаю 516-й годовщины ухода великого господаря из жизни.

"Стефан Великий и Святой был правителем Молдовы в течение 47 лет, с 1457-го по 1504 год. Преданный защитник целостности государства, бесстрашный предводитель войска, большой патриот и усердный строитель государства, созидатель славной эпохи в истории Молдовы, Стефан Великий справедливо завоевал свою историческую славу, и мы гордимся тем, что он среди наших предшественников", написал Додон в соцсетях.

Он напомнил, что президентским указом 2018-й был объявлен Годом Стефана Великого и Святого, и в связи с этим прошло множество мероприятий патриотической направленности.

"Мы должны чтить память Стефана Великого, гордиться нашей историей и тем, что мы потомки великого господаря!", - добавил он.

Молдавский господарь был канонизирован в 1992 году.

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