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Первые лица страны возложили цветы к памятнику Штефана Великого.

Первые лица страны возложили цветы к памятнику Штефану Великому

© Photo : Facebook / Dodon Igor
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200702/30799349/pervye-litsa-strany-vozlozhili-tsvetu-k-pamyatniku-shtefana-velikogo.html

Сегодня исполняется 516 лет со дня смерти молдавского господаря. По этому случаю в молдавской столице проходят памятные мероприятия.

КИШИНЕВ, 2 июл - Sputnik. Президент Игорь Додон вместе с премьер-министром Ионом Кику и спикером Зинаидой Гречаной возложили цветы к памятнику Штефану (Стефану) Великому и Святому по случаю 516-й годовщины ухода великого господаря из жизни.

"Стефан Великий и Святой был правителем Молдовы в течение 47 лет, с 1457-го по 1504 год. Преданный защитник целостности государства, бесстрашный предводитель войска, большой патриот и усердный строитель государства, созидатель славной эпохи в истории Молдовы, Стефан Великий справедливо завоевал свою историческую славу, и мы гордимся тем, что он среди наших предшественников", написал Додон в соцсетях.

Он напомнил, что президентским указом 2018-й был объявлен Годом Стефана Великого и Святого, и в связи с этим прошло множество мероприятий патриотической направленности.

"Мы должны чтить память Стефана Великого, гордиться нашей историей и тем, что мы потомки великого господаря!", - добавил он. 

Молдавский господарь был канонизирован в 1992 году.

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