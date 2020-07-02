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Министерство здравоохранения РМ.

Новые данные Минздрава: количество выздоровевших близится к 10 тысячам

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1469)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200702/30799560/novye-dannye-minzdrava-vyzdorovevshikh-bolee-.html

Обнародована информация о количестве людей, у которых подтвердился COVID-19, а также опубликована статистика о выздоровевших и скончавшихся.

КИШИНЕВ, 2 июл - Sputnik. К утру четверга в Молдове подтверждены 16 тысяч 898 случаев инфицирования коронавирусом нового типа, из которых 1 тысяча 242 - в Приднестровье. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Профилактические меры против распространения коронавируса, архивное фото
© AFP 2020 / EVARISTO SA
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В тяжелом состоянии находятся 453 человека, 31 пациент подключен к аппаратам ИВЛ. Еще тысяча 54 госпитализированных - в состоянии средней степени тяжести.

На сегодняшний день подтверждены 2 тысячи 429 случаев заражения среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачи - 613, медсестры - 974, фельдшеры - 125, фармацевты - 28, вспомогательный персонал - 689.

За сутки выздоровели еще 252 человека, а всего выписаны 9 тысяч 846.

Минздрав сообщил о еще двух летальных исходах. Во всех случаях у пациентов были сопутствующие заболевания.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1469)

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