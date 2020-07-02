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Пшеница

Государственные резервы пшеницы опустошат: кому это выгодно

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200702/30799684/gosudarstvennye-rezervy-pshenitsy-opustoshat-komu-eto-vygodno.html

Речь идет о миллионах тонн, которые поступят на мельницы: пшеницу распределят между экономическими агентами, занимающимися производством муки, хлеба и хлебобулочных изделий.

КИШИНЕВ, 2 июл - Sputnik. Резервы продовольственного зерна в Молдове опустошат на 16 миллионов 686 тысяч тонн. Соответствующее решение правительство приняло на очередном заседании в среду.

Пшеничное поле
© Sputnik / Игорь Агеенко
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Пшеницу распределят между экономическими агентами, которые занимаются производством муки, хлеба и хлебобулочных изделий. Финальных получателей определит Агентство по материальным ресурсам. Как поясняют власти Молдовы, эта мера необходима для того, чтобы обновить стратегический запас пшеницы. Зерно, которые предлагается изъять из государственных резервов было собрано в 2016 году. Опустошенные резервы власти обещают восполнить до 1 октября за счет урожая нынешнего года. Возврат пшеницы будет происходить в том же объеме и в тех же количествах, что будут изъяты в ближайшее время.

Ранее министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды прогнозировало низкий урожай пшеницы в этом году. К таким сценариям может привести засуха, с которой столкнулись сельхозпроизводители минувшей осенью, зимой и почти всей весной. Пока урожайный не собран, однако вероятность того, что цены на зерно в этом году повысятся, остается высокой. В мае с призывом к хлебопекарням не повышать цены на хлеб обратился президент Молдовы Игорь Додон.

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