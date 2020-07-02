Насколько жилища граждан Молдовы обеспечены благами цивилизации

Согласно статистике, водопроводом обеспечены 60,4% жилищ, канализацией - 58,3%, центральным отоплением - 46,9%, а газом (природным и сжиженным) - 90,3%.

КИШИНЕВ, 2 июл - Sputnik. Национальное бюро статистики представило данные по ситуации с жилфондом в республике. По информации ведомства, из общего числа квартир в стране большая часть приходится на трехкомнатные - 36,5%.

Затем расположились "двушки" - 32,3%. "Однушек" в стране 10,2% от общего числа, а апартаментов с четырьмя и более комнатами - 21%.

Жилищный фонд республики составил на начало года миллион 302,1 тысячи квартир и жилых домов общей площадью 88 миллионов 534,3 тысячи квадратных метров.

В городской местности зарегистрировано 553,4 тысяч жилых домов (площадью 39 миллионов 391,6 тысячи квадратных метров), а в сельской местности - 748,7 тысячи.

По степени оснащенности жилищ благами цивилизации: водопроводом обеспечены - 60,4% от общего числа, канализацией - 58,3%, центральным отоплением - 46,9%, а газом (природным и сжиженным) - 90,3%.

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