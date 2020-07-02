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Дом в деревне. Архивное фото

Насколько жилища граждан Молдовы обеспечены благами цивилизации

© CC0 / Pixabay / jackmac34
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200702/30801509/naskolko-zhilischa-grazhdan-moldovy-obespecheny-blagami-tsivilizatsii.html

Согласно статистике, водопроводом обеспечены 60,4% жилищ, канализацией - 58,3%, центральным отоплением - 46,9%, а газом (природным и сжиженным) - 90,3%.

КИШИНЕВ, 2 июл - Sputnik. Национальное бюро статистики представило данные по ситуации с жилфондом в республике. По информации ведомства, из общего числа квартир в стране большая часть приходится на трехкомнатные - 36,5%.

Илья Соливник
© Sputnik / Osmatesco
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Затем расположились "двушки" - 32,3%. "Однушек" в стране 10,2% от общего числа, а апартаментов с четырьмя и более комнатами - 21%.

Жилищный фонд республики составил на начало года миллион 302,1 тысячи квартир и жилых домов общей площадью 88 миллионов 534,3 тысячи квадратных метров.

В городской местности зарегистрировано 553,4 тысяч жилых домов (площадью 39 миллионов 391,6 тысячи квадратных метров), а в сельской местности - 748,7 тысячи. 

По степени оснащенности жилищ благами цивилизации: водопроводом обеспечены - 60,4% от общего числа, канализацией - 58,3%, центральным отоплением - 46,9%, а газом (природным и сжиженным) - 90,3%.

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