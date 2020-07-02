"Почта Молдовы" возобновляет отправку посылок еще в 12 стран мира

Таким образом, список направлений, которые открылись для обмена бандеролями с Молдовой, выросло до 67.

КИШИНЕВ, 2 июл – Sputnik. С начала июля 2020 года предприятие "Почта Молдовы" возобновляет отправку посылок еще в 12 государств мира.

Таким образом, список стран, которые открыты для почтового сообщения с нашей республикой, вырос до 67.

На данный момент отправления возможны в следующие страны Европы: Албанию, Армению, Австрию, Беларусь, Бельгию, Боснию и Герцеговину, Болгарию, Чехию, Кипр, Хорватию, Данию, Швейцарию, Эстонию, Финляндию, Францию, Грузию, Германию, Грецию, Ирландию, Италию, Латвию, Литву, Люксембург, Северную Македонию, Великобританию, Черногорию, Норвегию, Польшу, Португалию, Румынию, Россию, Сербию, Словакию, Словению, Испанию, Швецию, Турцию, Украину, Венгрию и Нидерланды.

"Почта Молдовы" открыла "окно" для ряда международных отправлений>>>

На других континентах доступны следующие направления: Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Иордания, Израиль, Катар, Китай, Южная Корея, Сянган (Гонконг), Индия, Япония, Казахстан, Кыргызстан, Мальдивы, Пакистан, Сингапур, Таиланд, Вьетнам и Узбекистан, а также Аргентина, Бразилия, Уругвай, Мексика, США, Канада, Египет и Сенегал.

Работа почты в пандемию

В связи с распространением пандемии коронавируса в мире, почтовая деятельность во многих странах мира была частично заблокирована, а все регулярные авиарейсы сведены к минимуму или отменены.

Постепенно оборот корреспонденции начал возобновляться. В частности, в Молдову начали поступать посылки из разных стран, которые ранее не могли быть отправлены и лежали на складах почтовых отделений.

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