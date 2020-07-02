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Больница

С июля в больницах Молдовы возобновлена запись пациентов на плановые операции

© Photo : Пресс-служба мэрии Москвы
Общество
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Sputnik Молдова
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В Минздраве пояснили процедуру, как можно записаться на плановую операцию. Для этого необходимо получить направление от семейного врача.

КИШИНЕВ, 2 июл – Sputnik. С 1 июля в молдавских больницах возобновилась запись пациентов на плановые операции. Речь идет о республиканских, муниципальных и районных медико-санитарных учреждениях. Об этом сообщили в Минздраве страны в четверг.

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В ведомстве пояснили, что сохраняется ранее действующий механизм записи на плановое хирургическое вмешательство. То есть надо получить направление от семейного врача.

"Операции, которые идут по системе очереди, возобновятся с сохранением номера в очереди. Все случаи госпитализации будут проводиться с соблюдением защитных мер против COVID-19", - отметили в министерстве.

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С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действует до 15 июля.

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Коронавирус нового типа распространяется по миру (1471)

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