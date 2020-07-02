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Дом-музей Пушкина.

Россия финансово поможет в реставрации Дома-музея А. С. Пушкина в Кишиневе

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200702/30802134/rossiya-finansovo-pomozhet-v-restavratsii-doma-muzeya-a-s-pushkina-v-kishineve.html

Весь комплекс работ планируется завершить за четыре года, к 225-летию со дня рождения великого поэта.

КИШИНЕВ, 2 июля – Sputnik. Посол России в Молдове Олег Васнецов посетил Дом-музей А. С. Пушкина в Кишиневе, где встретился с его новым директором Вадимом Дрелинским.

"Глава российской дипмиссии пожелал руководителю музея успехов на новом ответственном посту, подчеркнув открытость посольства к сотрудничеству", - сообщили в дипмиссии.

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Стороны обсудили планы нового руководства по развитию музейного комплекса, а также ход подготовки к его реставрации. Работы планируется проводить на российские средства и завершить к 225-летию со дня рождения великого поэта.

Особое внимание уделили программе мероприятий по случаю 200-летнего юбилея приезда А. С. Пушкина в Бессарабию. Эта дата отмечается 21 сентября.

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Теги:
реставрация, Олег Васнецов, пушкинские места Молдовы, дом-музей Пушкина


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