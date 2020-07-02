Россия финансово поможет в реставрации Дома-музея А. С. Пушкина в Кишиневе

Стороны обсудили планы нового руководства по развитию музейного комплекса, а также ход подготовки к его реставрации. Работы планируется проводить на российские средства и завершить к 225-летию со дня рождения великого поэта.
Особое внимание уделили программе мероприятий по случаю 200-летнего юбилея приезда А. С. Пушкина в Бессарабию. Эта дата отмечается 21 сентября.
В ходе социологического исследования стало ясно, насколько реальной видят жители республики перспективу роспуска нынешнего депутатского корпуса и избрания нового, а также - какие политсилы, по их мнению, могут быть представлены в будущем законодательном собрании.