Решение правительства: проекты для молдавских школ, позаботятся о многих

Пока неизвестно, придут ли гимназисты и лицеисты 1 сентября в классы, но к новому сезону школьные учреждения будут подготовлены.

КИШИНЕВ, 2 июл - Sputnik. Пока многие школьники и их родители задаются вопросом: как будет организован процесс получения знаний в новом 2020-2021 году, министерство образования, культуры и исследований вышло с предложениями, которые касаются каждого из тех, кто стремится к среднему образованию.

Образование не за деньги

Правительство приняло решение: учащиеся средних классов - с пятого по девятый - будут получать все учебники бесплатно, а родителям не придется раскошеливаться, как ранее, на приобретение дидактических материалов.

Пока инициатива зарегистрирована лишь как законопроект, который предстоит рассмотреть депутатам парламента, но за ее внедрение высказались большинство членов молдавского кабмина.

Как уточнили в министерстве образования, науки и исследований республики, на то, чтобы обеспечить дополнительный контингент учеников бесплатными и качественными учебниками, из бюджета страны необходимо будет выделить порядка 79 миллионов леев.

На данный момент все школьники в стране - с первого по четвертый класс - уже получают бесплатную учебную литературу.

В проекте закона четко указано - бесплатными учебниками учащихся 5-9 классов обеспечат не только в гимназиях с государственным языком обучения, но и в начальных средних общеобразовательных учреждениях, где преподают на русском, украинском, болгарском и других языках этносов, проживающих в республике.

В период пандемии санитария - главное

В преддверии учебного года правительство Молдовы приняло решение о выделении 5 миллионов леев на ремонт и строительство санитарных блоков в средних общеобразовательных учреждениях, там, где они давно устарели и не соответствуют элементарным нормам гигиены.

Эксперты кабинета министров Молдовы должны определить перечень таких гимназий и лицеев, разработать проект обновления и строительства санитарных удобств, обеспечить нормальные условия личной гигиены для детей, соответствующие веку XXI-му, а не XIX-му.

Реализацией проектов займется Фонд социальных инвестиций в Молдове. Строительство и ремонтные работы развернутся в начальных школах, гимназиях и лицеях страны там, где это необходимо, вне зависимости от региона.

Эксперты Фонда, а также сотрудники Минсельхоза, Минздрава и Минобразования проведут серьезный анализ состояния санитарных помещений в образовательных учреждениях Молдовы и составят список объектов, подлежащих реконструкции.

Одним из основных факторов также станет доступность санитарных учреждений для детей с ограниченными возможностями, которые получают образования в школах страны, а не на дому, чтобы быть более социализированными. Также в школах и лицеях страны, там, где нет качественной питьевой воды, установят современные системы очистки, чтобы ее содержание не могло навредить эпидемической безопасности детей.

В минобразования "занялись" и педагогами

Министерство образования, культуры и исследований запустило на национальном уровне "Программу по цифровому обучению дидактических кадров". Она направлена на повышение квалификации учителей общеобразовательных школ и колледжей (профессионально-технических училищ) республики.

Всех педагогов обучат навыкам работы с основными интернет-приложениями и программами, необходимыми для более доступного преподавания предметов.

Министр образования Игорь Шаров подчеркнул, что повышение уровня владения навыками работы с компьютером и основными приложениями "является долгосрочной инвестицией правительства в рост качества в образовательной системе в целом".

"Мы надеемся, что педагоги в полной мере включатся в обучение. Эти курсы содержат минимальный уровень владения современными технологиями для дидактических кадров. Педагоги должны уметь преподавать и оценивать работы учеников, в том числе онлайн посредством интернета", - отметил чиновник.

Обучение педагогов будет проходить в три этапа. Сначала учителя и преподаватели получат минимальные навыки владения ПК, затем ознакомятся с работой самых необходимых приложений, после чего из них будут делать уже "продвинутых" пользователей.

Ну а пока...

Пока на уровне профильного министерства предпринимаются меры по повышению качества обучения и квалификации педагогов, дети задаются одним вопросом: смогут ли они в начале сентября прийти в классы, встретиться со своими приятелями, соседями по парте, педагогами, которые стали для многих настоящими наставниками.

Пандемия внесла свои коррективы в привычную жизнь школьников нашей страны - наверное лишь в этом году, находясь с третьей декады марта на удаленном обучении, а ныне - на каникулах, многие из них с нетерпением ждут того момента, когда все вернется в привычное русло. Но на этот вопрос ответит лишь время, сознательность граждан страны, которые обязаны соблюдать меры карантинной безопасности, и, конечно же усилия врачей-инфекционистов.

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