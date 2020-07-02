Быть досрочным парламентским выборам или нет: как считают граждане

В ходе социологического исследования стало ясно, насколько реальной видят жители республики перспективу роспуска нынешнего депутатского корпуса и избрания нового, а также - какие политсилы, по их мнению, могут быть представлены в будущем законодательном собрании.

КИШИНЕВ, 2 июл — Sputnik. Половина граждан считают, что для преодоления политического кризиса в Молдове должны состоятся досрочные выборы. Остальные либо выступили против, либо не ответили. Таковы результаты соцопроса, проведенного компанией Imas.

По данным социологов, 50% респондентов высказались в пользу проведения досрочных выборов, 44% выступил против, еще 6% не ответили.

Если парламент будет распущен, то 38% посчитали, что новых состав народных депутатов необходимо избрать в один день с президентом, 17% высказались за проведение парламентского электорального процесса раньше выборов главы государства, 11% - после президентских выборов, 24% продолжили выступать против досрочных выборов, а 10% не ответили на этот вопрос.

Вместе с тем, если досрочные выборы состоятся, то в парламент пройдут 5 партий: ПСРМ (35,7%), ПДС (25,6%), партия "ШОР" (11,6%), "Наша Партия" (7,7 %), ПКРМ (5,6%) — это определившиеся граждане.

Всего в опросе приняли участие тысяча 105 человек, погрешность составляет +/- 3%.

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