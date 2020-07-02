Какие улицы асфальтируют в Кишиневе и на каких намерены восстановить тротуары

Столичный градоначальник поблагодарил рабочих, которым приходится трудиться в столь сложных условиях, когда на улице стоит жара.

КИШИНЕВ, 2 июля – Sputnik. В Кишиневе асфальтируются 8500 квадратных метров дороги на улице Ион Пеливан сектора Буюканы. А до 31 сентября на этой же улице намерены восстановить тротуары.

"Посетил сегодня эту улицу, проинспектировал ход работ. Благодарю рабочих, которым приходится трудиться в такую жаркую погоду", - написал в своем посте в соцсети столичный градоначальник Ион Чебан.

Сегодня работы ведутся на отрезке от улицы Алба-Юлия до улицы Белинского. Ранее была отремонтирована проезжая часть на промежутке улиц Василе Лупу и Алба-Юлия, что составляет 15 тысяч квадратных метров.

"Эти работы направлены на развитие инфраструктуры столицы. Жителям города нужны хорошие дороги, чтобы водителям не приходилось тратить лишнее время и деньги на автосервис", - подчеркнул Чебан.

На выполненные до сих пор работы из столичной казны было выплачено пять миллионов леев. На работы по восстановлению около 10 тысяч квадратных метров тротуаров на улице Ион Пеливан намерены потратить 3,3 млн леев.

Тем временем, на улице Армянская в районе Центрального рынка начался процесс сноса и эвакуации 30 киосков перед ремонтом с заменой коммуникаций.

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