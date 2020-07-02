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Сынджера: примэрия закрыта, все ушли на карантин

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1471)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200702/30803670/v-primerii-goroda-syndzhera-vveden-karantin-iz-za-vspyshki-covid-19.html

Вслед за примэрией города Сынджерей, которая прекратила работу из-за выявленного случая инфицирования COVID-19, аналогичные меры приняты и в администрации поселке Сынджера.

КИШИНЕВ, 2 июл — Sputnik. В примэрии Сынджеры, населенного пункта, который входит в состав муниципия Кишинев, введен карантин до 12 июля.

Решение прибегнуть к ограничениям было принято после того, как у одного из сотрудников местной администрации теста на COVID-19 оказался положительным.

После карантина: как жители Сынжерей борются с COVID-19.
© Sputnik / Vladimir Polusatov
После карантина: как жители Сынжерей борются с COVID-19
В соответствии с решением властей, доступ посетителей в подведомственные примэрии учреждения запрещен. В то же время все лица, вступившие в контакт с заболевшим, будут находиться в самоизоляции дома. В решении, принятом главой населенного пункта, режим самоизоляции работников учреждения устанавливается до 12 июля.

Это не первый случай коронавирусной инфекции в Сынджере. Примар (мэр) Валериу Попа сообщил 23 марта о первом случае заражения COVID-19.

Сынджера включает в себя села Добруджа и Ревака. В трех населенных пунктах проживают более 15 тысяч человек.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1471)

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Теги:
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