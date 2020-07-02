Сынджера: примэрия закрыта, все ушли на карантин

В соответствии с решением властей, доступ посетителей в подведомственные примэрии учреждения запрещен. В то же время все лица, вступившие в контакт с заболевшим, будут находиться в самоизоляции дома. В решении, принятом главой населенного пункта, режим самоизоляции работников учреждения устанавливается до 12 июля.
Это не первый случай коронавирусной инфекции в Сынджере. Примар (мэр) Валериу Попа сообщил 23 марта о первом случае заражения COVID-19.
Сынджера включает в себя села Добруджа и Ревака. В трех населенных пунктах проживают более 15 тысяч человек.
В ходе социологического исследования стало ясно, насколько реальной видят жители республики перспективу роспуска нынешнего депутатского корпуса и избрания нового, а также - какие политсилы, по их мнению, могут быть представлены в будущем законодательном собрании.