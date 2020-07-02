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Детская площадка.

Детские сады Кишинева активно готовятся к открытию

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200702/30803739/detskie-sady-kishineva-aktivno-gotovyatsya-k-otkrytiyu.html

В примэрии столицы встретились с директорами дошкольных учреждений и обсудили, какие правила работы будут установлены в период пандемии и после.

КИШИНЕВ, 2 июн – Sputnik. Местные власти проводят подготовку столичных детских садов к возобновлению деятельности. Об этом заявили в примэрии Кишинева.

Детский сад
© CC0 / Pixabay / RitaE
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Для этих целей руководители управления образования, молодежи и спорта вместе с вице-примаром Анжелой Кутасевич провели большой совет с 161 директором дошкольных учреждений. Главная тема - как именно детские сады будут возобновлять свою деятельность в период пандемии COVID-19.

Особое внимание уделили необходимым правилам защиты от коронавируса, а также обсудили, какие из этих мер должны будут остаться в силе после пандемии.

Также было отмечено, что в учреждения дошкольного образования должны поступить до открытия все средства защиты от COVID-19. Более того, руководство всех детсадов должно сдать отчеты о степени готовности к открытию в Национальное агентство общественного здоровья, а также в Национальное агентства продовольственной безопасности.

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Кутасевич настояла, что в детских садах столицы нужно усилить менеджмент, чтобы обеспечить соблюдение всех мер защиты, наблюдать за состоянием здоровья детей, а также регулярно инструктировать персонал учреждений.

"Будет запрещен сбор денег у родителей. Обо всех нарушениях по этому направлению будем сообщать в Антикоррупционный центр", - заявила вице-примар. 

Заместитель главы муниципального управления образования Андрей Павалой представил оценку того, сколько детей, воспитателей и других работников вернутся в детсады с 15 июля 2020 года. При подсчете учли, что часть персонала этих образовательных учреждений - люди старше 63 лет. то есть они больше подвержены риску заразиться COVID-19.

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