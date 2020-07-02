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Днестр.

Президент Молдовы - о состоянии Днестра: есть ли угроза наводнений

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200702/30804108/dodon-rasskazal-o-sostoyanii-dnestr-est-li-ugroza-navodneniy.html

Состояние реки, инфраструктурные проекты и помощь агросектору - глава государства совершил рабочую поездку по Дубоссарскому району. 

КИШИНЕВ, 2 июл – Sputnik. Опасность разлива Днестра осталась позади. Об этом сообщил президент Молдовы Игорь Додон по итогам инспекции дамбы Дубоссарской ГЭС.

"...Ознакомился с ситуацией на месте и с проблемами, возникшими из-за подъема уровня воды в реке Днестр. Констатировал, что угроза наводнения миновала", - написал Додон на своей странице в Facebook.

По мнению главы государства, который в четверг отправился с рабочей поездкой по Дубоссарскому району, власти эффективно справились с этой ситуацией.

До 3 июля в некоторых регионах страны продолжают действовать "желтый" и "оранжевые" коды гидрологической опасности в связи с выходом воды на пойму.

Развитие регионов страны

Еще одним пунктом рабочей поездки Додона стало село Кошница. Здесь глава государства возложил цветы к памятнику погибшим героям Великой Отечественной войны и к монументу героям вооруженного конфликта на Днестре в 1992 году.

Кишинев. Вид на Вороты города
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Также обсудил с руководством Дубоссарского района проблемы, с которыми сталкиваются местные жители. Мне сообщили, что граждане заинтересованы в продолжении инвестиционных проектов, особенно в капитальном ремонте некоторых учебных заведений, дорог, систем водоснабжения и канализации, уличного освещения и т.д.", - сообщил президент.

Он подчеркнул, что нынешнее руководство страны уделяет повышенное внимание развитию регионов республики и все крупные инвестиционные проекты будут полностью профинансированы.

Поддержка аграрного сектора

В рамках поездки по Дубоссарскому району глава государства посетил ряд аграрных предприятий.

"Сообщил, что в ближайшее время правительство примет комплекс мер, направленных на поддержку фермеров, в том числе для реализации проектов, основанных на современных технологиях", - отметил Додон.

Глава государства рассказал о разработке механизма субсидирования выплат процентов по кредитам и покрытия НДС для предприятий, включая сельскохозяйственные компании.

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