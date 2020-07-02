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Врачи в больнице

В Молдове подтверждены еще 252 случая заражения коронавирусом

© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1473)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200702/30804300/v-moldove-podtverzhdeny-esche-252-sluchaya-infitsirovaniya-koronavirusom.html

Общее количество инфицированных COVID-19 в Молдове, по данным Министерства здравоохранения, составило 17 тысяч 150.

КИШИНЕВ, 2 июл — Sputnik. За последние сутки в Молдове зафиксированы еще 252 лабораторно подтвержденных случая заражения коронавирусом нового типа, из них семь — в Приднестровье, сообщили в четверг вечером в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Среди них четыре случая "импорта" инфекции - из Италии, Великобритании, России и Румынии.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове достигло 17 тысяч 150. 

По данным ведомства, за последние сутки были проведены 1859 тестов, в том числе 1398 первичных.

Кабинет
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился и у 20 сотрудников системы здравоохранения, в том числе у 5 врачей, 9 медсестер, 4 фельдшеров и двоих человек из вспомогательного персонала.

Общее количество выздоровевших пациентов достигло 9 тысяч 846 человек.

Также в Минздраве сообщили еще о девяти случаях гибели пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом, число летальных исходов выросло до 560.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1473)

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Теги:
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