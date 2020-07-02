20:55 02 Июля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.25
  • USD17.18
  • RUB0.24
  • RON3.98
  • UAH0.64
Поиск
Военный сапер в лесу возле села Яловенского района.

Взрывоопасные поля: саперы обезвредили более тысячи боеприпасов времен ВОВ

© Photo : Facebook / Dmitrii Vosimeric
Общество
Получить короткую ссылку
50 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200702/30804718/sapery-obezvredili-bolee-tysyachi-snaryadov-vremen-vtoroy-mirovoy-voyny.html

В ходе операции, которая продолжалась в Яловенском районе с апреля по июнь, саперы обследовали 46 гектаров территории, прилегающей к населенным пунктам.

КИШИНЕВ, 2 июл — Sputnik. Саперы Национальной армии завершили миссию по разминированию в селе Бэлцаць Яловенского района, сообщил министр обороны Александру Пынзарь.

В ходе многодневной операции было обнаружено и обезврежено более 1260 взрывоопасных объектов, в том числе артиллерийские снаряды различных калибров, гранаты, противотанковые мины и патроны.

Боеприпасы времен Второй мировой войны были вывезены из района операции на полигоны и уничтожены.

Разминирование проводилось на площади в 46 гектаров, уточнил министр обороны. 

Силвиу Бивол, примар коммуны Ципала, в которую входит село Бэлцаць, высоко оценил помощь Национальной армии в очистке территории от опасных предметов. Он напомнил о случае, когда двое местных детей подорвались, обнаружив в земле неразорвавшийся снаряд.

"Надеемся, что теперь подобные страшные инциденты не повторятся", - заявил глава администрации.

Миссия по разминированию началась в конце апреля по просьбе местных властей. В апреле этого года двое подростков из села Бэлцаць нашли в лесу неразорвавшийся снаряд времен Второй мировой войны, который они попытались разобрать вблизи железнодорожной станции. В результате боеприпас взорвался, а дети получили многочисленные травмы.

С начала года инженеры Национальной армии обезвредили более 2 тысяч взрывоопасных объектов в Штефан-Водском, Каушанском, Хынчештском, Яловенском и Новоаненском районах.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Глава Минобороны наградил участников саперных работ в Балцате медалью
"Линия Сталина", смертоносный металл и продолжающийся поиск
Теги:
саперы


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ, Кишинев
Поправки в Конституцию: в Молдове граждане России приняли участие в плебисците - фото
Мемориальный комплекс Вечность: что он скрывает.
Мемориальный комплекс "Вечность": что он скрывает
Рост экспорта вин в 2019 г. по сравнению с 2018 г.
Экспорт молдавских вин: цифры и факты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться