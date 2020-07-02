Взрывоопасные поля: саперы обезвредили более тысячи боеприпасов времен ВОВ

В ходе операции, которая продолжалась в Яловенском районе с апреля по июнь, саперы обследовали 46 гектаров территории, прилегающей к населенным пунктам.

КИШИНЕВ, 2 июл — Sputnik. Саперы Национальной армии завершили миссию по разминированию в селе Бэлцаць Яловенского района, сообщил министр обороны Александру Пынзарь.

В ходе многодневной операции было обнаружено и обезврежено более 1260 взрывоопасных объектов, в том числе артиллерийские снаряды различных калибров, гранаты, противотанковые мины и патроны.

Боеприпасы времен Второй мировой войны были вывезены из района операции на полигоны и уничтожены.

Разминирование проводилось на площади в 46 гектаров, уточнил министр обороны.

Силвиу Бивол, примар коммуны Ципала, в которую входит село Бэлцаць, высоко оценил помощь Национальной армии в очистке территории от опасных предметов. Он напомнил о случае, когда двое местных детей подорвались, обнаружив в земле неразорвавшийся снаряд.

"Надеемся, что теперь подобные страшные инциденты не повторятся", - заявил глава администрации.

Миссия по разминированию началась в конце апреля по просьбе местных властей. В апреле этого года двое подростков из села Бэлцаць нашли в лесу неразорвавшийся снаряд времен Второй мировой войны, который они попытались разобрать вблизи железнодорожной станции. В результате боеприпас взорвался, а дети получили многочисленные травмы.

С начала года инженеры Национальной армии обезвредили более 2 тысяч взрывоопасных объектов в Штефан-Водском, Каушанском, Хынчештском, Яловенском и Новоаненском районах.

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