Приднестровцам предложили выбрать, на каком берегу Днестра жить

В течение нескольких часов мост через Днестр в приднестровском городе Рыбницы был заблокирован. Причиной стал стихийный митинг тех, кто работает на правом берегу.

ТИРАСПОЛЬ, 2 июля – Sputnik. К митингующим жителям Рыбницы приехал из Тирасполя глава МВД и Оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса Руслан Мова. После общения люди разошлись, но итоги пока не подведены.

Мнение митингующих

С утра в Рыбнице на мосту через Днестр образовалось скопление местных жителей, которые работают на правом берегу в городе Резина.

Сегодня им не позволили перебраться через реку, а пропуска, которые позволяли это делать, были аннулированы Оперативным штабом. Такое решение было мотивировано тем, что в Молдове сейчас сложная ситуация с распространением коронавируса.

Позже митингующие граждане освободили проезжую часть и заявили о необходимости обсуждения проблемы с руководителем Оперштаба. Главное требование – открыть свободное сообщение с правым берегом Днестра.

Позиция приднестровских властей

Диалог главы Оперштаба и МВД Руслана Мова с митингующими длился почти полтора часа. Люди высказывали свое мнение, делясь проблемами и переживаниями, чиновник объяснял позицию ведомства и штаба.

"Молдова отменила практически все ограничения. По несколько сот человек заболевает в день. Хотите такого? Езжайте. Но Оперативный штаб выполняет предписания медиков, которые говорят о том, что надо дождаться снижения числа инфицированных на правом берегу Днестра", - сказал Мова.

По его словам, необходимо выждать и ограничить передвижение за пределы приднестровского региона в течение ближайших двух недель. Если на правом берегу ситуация улучшится, лишь тогда Оперштаб смягчит карантинные условия и позволит покидать регион. Более того, он призвал митингующих учитывать мнение большинства и специалистов, которые диктуют правила санитарной изоляции.

"У вас есть выбор. Либо поехать туда, там работать и на период пандемии жить там. Либо ехать на время, и соглашаться на двухнедельный карантин по возвращению в регион. Выбирайте. Мы не ограничиваем вас", - подчеркнул он.

Тем, кто остался без работы, Мова обещал предоставить рабочее место в Приднестровье.

"Кто хочет получить высокооплачиваемую работу - выше шести тысяч приднестровских рублей? В коронавирусных госпиталях есть вакансии. Мы ждем вас в качестве санитаров. А если в Кишиневе получаете больше, то значит, можете себе позволить снять там квартиру", - пояснил он.

По поводу неконституционности решения Оперативного штаба об аннулировании пропусков Мова заметил, что оно было принято неслучайно - несколько приднестровцев, работающих на предприятиях в Правобережье, заразились COVID-19. Он также предложил написать митингующим исковое заявление в Конституционный суд для рассмотрения легитимности этого решения.

"Давайте дадим возможность разобраться юристам. И специалисты дадут правовую оценку, законно и конституционно решение Оперативного штаба или нет", - резюмировал он.

Реакция Кишинева

Официальный Кишинев осуждает действия Тирасполя.

"Ограничение свободного передвижения граждан нарушает права человека и договоренности, которые были зафиксированы в нормативных документах в процессе приднестровского урегулирования", - сказала вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесник.

По ее мнению, объявленный сегодня запрет на въезд и выезд из приднестровского региона вызвал волнение у населения как в регионе, так и на правом берегу Днестра/

"Людям остро необходимо передвигаться для того, чтобы работать и прокормить свои семьи, посетить врача или решить другие неотложные проблемы", - пояснила она.

Лесник призвала Тирасполь воздержаться от санкций против тех, кто выразил свое недовольство в результате свободных протестов, а также безоговорочно ликвидировать, по ее словам, незаконно установленные посты и восстановить свободное передвижение граждан Республики Молдова по обоим берегам Днестра.

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