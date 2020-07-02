Когда "красные флажки" игнорируют: предупреждения, штрафы, замок на дверь

Специалисты уполномоченных госструктур продолжают проводить профилактические мероприятия для предотвращения распространения COVID-19 на территории страны с учетом послабления некоторых ограничений.

КИШИНЕВ, 2 июл – Sputnik. Специалисты Национального агентства общественного здоровья за последнюю неделю июня проверили десятки парикмахерских, медучреждений, аптек и фитнес-залов. Во многих обнаружены нарушения противоэпидемических правил, сообщили в Минздраве в четверг.

"Так, приостановлена деятельность 11 парикмахерских, одного медучреждения и одного спортивного центра", - отметил источник.

Проверке подверглось и автобусное сообщение. Уполномоченное за это Агентство автотранспорта организовало контроль на автовокзалах и остановках в Каушанском, Штефан-Водском, Кагульском, Кантемирском, Сорокском и Единецком районах.

Основные требования к администраторам местных, районных и пригородных рейсов:

проводить дезинфекцию транспортных средств до выхода на маршрут;

избегать перегрузки транспортных единиц в часы пик и, по возможности, использовать транспортные единицы с большей вместимостью;

число пассажиров должно приравниваться количеству мест в салоне автобуса;

каждый пассажир должен быть в защитной маске.

Сотрудники МВД и Минобороны продолжают мониторизировать ситуацию в общественных местах (парках, остановках общественного транспорта, во дворах жилых домов).

"Полицейские выявили 68 нарушений в части несоблюдения гражданами режима самоизоляции", - отметили в Минздраве.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действует до 15 июля.

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