Когда "красные флажки" игнорируют: предупреждения, штрафы, замок на дверь

КИШИНЕВ, 2 июл – Sputnik. Специалисты Национального агентства общественного здоровья за последнюю неделю июня проверили десятки парикмахерских, медучреждений, аптек и фитнес-залов. Во многих обнаружены нарушения противоэпидемических правил, сообщили в Минздраве в четверг.
"Так, приостановлена деятельность 11 парикмахерских, одного медучреждения и одного спортивного центра", - отметил источник.
Основные требования к администраторам местных, районных и пригородных рейсов:
- проводить дезинфекцию транспортных средств до выхода на маршрут;
- избегать перегрузки транспортных единиц в часы пик и, по возможности, использовать транспортные единицы с большей вместимостью;
- число пассажиров должно приравниваться количеству мест в салоне автобуса;
- каждый пассажир должен быть в защитной маске.
Сотрудники МВД и Минобороны продолжают мониторизировать ситуацию в общественных местах (парках, остановках общественного транспорта, во дворах жилых домов).
"Полицейские выявили 68 нарушений в части несоблюдения гражданами режима самоизоляции", - отметили в Минздраве.
С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действует до 15 июля.
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