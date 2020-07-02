22:58 02 Июля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.25
  • USD17.18
  • RUB0.24
  • RON3.98
  • UAH0.64
Поиск
Закрыто.

Когда "красные флажки" игнорируют: предупреждения, штрафы, замок на дверь

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1473)
93 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200702/30806081/koronavirus-neskolko-parikmakherskikh-prishlos-zakryt-shtrafy.html

Специалисты уполномоченных госструктур продолжают проводить профилактические мероприятия для предотвращения распространения COVID-19 на территории страны с учетом послабления некоторых ограничений.

КИШИНЕВ, 2 июл – Sputnik. Специалисты Национального агентства общественного здоровья за последнюю неделю июня проверили десятки парикмахерских, медучреждений, аптек и фитнес-залов. Во многих обнаружены нарушения противоэпидемических правил, сообщили в Минздраве в четверг.

"Так, приостановлена деятельность 11 парикмахерских, одного медучреждения и одного спортивного центра", - отметил источник.

Кишинев выходит из режима ЧП
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Послабления - в жизнь: что можно и чего нельзя делать в Молдове с 1 июля
Проверке подверглось и автобусное сообщение. Уполномоченное за это Агентство автотранспорта организовало контроль на автовокзалах и остановках в Каушанском, Штефан-Водском, Кагульском, Кантемирском, Сорокском и Единецком районах.

Основные требования к администраторам местных, районных и пригородных рейсов:

  • проводить дезинфекцию транспортных средств до выхода на маршрут;
  • избегать перегрузки транспортных единиц в часы пик и, по возможности, использовать транспортные единицы с большей вместимостью;
  • число пассажиров должно приравниваться количеству мест в салоне автобуса;
  • каждый пассажир должен быть в защитной маске.

Сотрудники МВД и Минобороны продолжают мониторизировать ситуацию в общественных местах (парках, остановках общественного транспорта, во дворах жилых домов).

"Полицейские выявили 68 нарушений в части несоблюдения гражданами режима самоизоляции", - отметили в Минздраве.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действует до 15 июля.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1473)

По теме

В Молдове подтверждены еще 252 случая заражения коронавирусом


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ, Кишинев
Поправки в Конституцию: в Молдове граждане России приняли участие в плебисците - фото
Мемориальный комплекс Вечность: что он скрывает.
Мемориальный комплекс "Вечность": что он скрывает
Рост экспорта вин в 2019 г. по сравнению с 2018 г.
Экспорт молдавских вин: цифры и факты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться