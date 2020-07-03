По новым правилам: детские сады Молдовы готовятся к открытию

Большую часть времени дети будут проводить на улице, а родителям вход на территорию дошкольных учреждений ограничат.

КИШИНЕВ, 3 июл - Sputnik. Детские сады Молдовы готовятся к открытию. Несмотря на то, что сначала возобновят работу дошкольные учреждения в сельской местности, столичные сады тоже принимают все меры, чтобы принять детей в ближайшее время.

Время даром не теряли

Детские сады республики ушли на карантин среди первых: они были закрыты 11 марта. Многие учреждения за это время успели провести долгожданный ремонт. Например, в столичном детском саду №175 его не было последние 40 лет – с момента открытия.

"Мы отремонтировали три группы для детей в возрасте 2-3 лет. Был сделан капитальный ремонт начиная от потолка и заканчивая полом. Заменили окна, двери, починили спальню и санитарный узел", - рассказала директор садика Адела Подшивалова.

Благодаря проделанной работе, сад готов принять дополнительно 75 детей. Это три группы, острая необходимость в которых появилась еще задолго до пандемии.

Дистанция и гигиена прежде всего

Как правило, в одну детсадовскую группу записано около 25-ти детей. Руководители дошкольных учреждений предупреждают, что теперь смогут принять наполовину меньше. Это связано с требованиями, связанными с соблюдением социальной дистанции. В группах проводят перестановку по новым правилам. В детском саду№21 столы расставили на расстоянии метра друг от друга. За каждым из них будет находиться по три ребенка.

"Когда придет время играть, трое будут за столом, а трое на коврике. Потом будем их менять. Главное, чтобы дети не толпились и соблюдалась дистанция", - рассказала воспитательница Кристина Голяк.

Руководители детских садов обещают, что в летний период, когда нет дождей, почти 80% занятий будут проводиться на улице. Это позволит помощникам воспитателей чаще проводить влажную уборку, дезинфекцию и проветривать помещения. Согласно новому регламенту, эти меры нужно предпринимать как минимум каждые три часа.

Родителям на заметку

В связи с тем, что число детей в группах не должно превышать 12 человек, руководство дошкольных учреждений проведет своеобразный отбор, и отдаст приоритете тем родителям, кому совсем не с кем оставить ребенка дома.

"В первую очередь, мы берем детей, родители которых каждый день на передовой. Это врачи, пожарные, спасатели. Также в детский сад смогут ходить дети, чьи родители предоставят справку о том, что они ежедневно ходят на работу", - рассказала директор садика №210 Раиса Боян.

Даже при таких условиях детские сады будут работать в усеченном режиме. Согласно новым правилам, ребенок не может находиться в учреждении более семи часов. Не исключено, что принимать детей будут с 9-ти утра, а забирать не позже 16-ти часов вечера. Привести ребенка в сад может только один родитель и то, только до ворот учреждения. Там малышей утром будет встречать воспитатель, который отведет каждого в медпункт, чтобы померить температуру.

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