Адвокат: Информатизация судебной системы Молдовы – важная задача

В период чрезвычайного положения молдавские судебные инстанции приостановили свою деятельность, рассматривая только неотложные дела. Адвокат Инга Мифсуд-Висмайер рассказала о том, чему научила нас пандемия, и какие изменения необходимы судопроизводству Молдовы.

КИШИНЕВ, 3 июл — Sputnik. Во время карантина многие граждане были вынуждены перейти на дистанционные формы работы – не обошла эта практика и юристов. Адвокат Инга Мифсуд-Висмайер рассказала для Sputnik Молдова, что представители ее профессии продолжали работать, пусть и в более щадящем, чем до пандемии, режиме.

Приоритет отдавался таким срочным делам, как аресты, обыски, оперативные задержания, а также тем, которые касались несоблюдения мер профилактики, предупреждения и/или борьбы с эпидемическими заболеваниями. В то же время во время карантина поступило много запросов на консультации в сфере трудовых и гражданско-правовых конфликтов (аренда офисов, разводы и другие).

© Sputnik / Rodion Proca Инга Мифсуд-Висмайер

В условиях введенных ограничений многие юристы были вынуждены отказаться от консультирования в офисе и полностью перевести общение с клиентами в онлайн-режим.

"Пандемия помогла нам освоить дистанционные формы работы. В результате я задалась вопросом, необходим ли мне офис, но решила пока повременить с подобным решением", – отметила Мифсуд-Висмайер.

По словам юриста, период изоляции показал, что судебной системе Молдовы необходимы новые цифровые решения.

"Гражданин, обратившийся в судебную инстанцию, имеет право на корректное рассмотрение дела в разумные сроки. В этом случае было бы уместно внедрение таких механизмов, как возможность подачи документов в суд в электронном виде, а также дистанционное участие в судебном заседании".

Напомним, что в период чрезвычайного положения рассмотрение почти всех гражданских и уголовных дел в молдавских судах было приостановлено. Исключение составили неотложные случаи.

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