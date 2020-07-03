Некоторые ограничения из-за пандемии в Молдове могут отменить после 15 июля

В Молдове в последнюю неделю зафиксировано снижение количества новых случаев заражения COVID- 19, отметил президент страны Игорь Додон.

КИШИНЕВ, 3 июл - Sputnik. Некоторые ограничения, введенные в республике из-за коронавируса, могут быть отменены после 15 июля. Об этом заявил глава республики Игорь Додон.

"Нужно признать, что в последнюю неделю у нас отмечено снижение количества новых случаев заражения коронавирусом. Очень надеюсь, что это позволит нам после 15 июля отменить большинство ограничений", - заявил Додон в рамках видеоэфира в соцсетях "Президент отвечает". © Sputnik / Osmatesco Детские сады Кишинева активно готовятся к открытию

В Молдове, по данным Минздрава, зафиксировано с начала пандемии 17150 случаев COVID, 560 летальных исходов.

В стране до 15 июля действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.

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