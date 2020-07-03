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Specialiștii Departamentului Anesteziologie şi Terapie Intensivă de la Spitalului Clinic Republican „Timofei Moşneaga”

COVID-19 в Молдове: новые данные Минздрава

© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200703/30811267/novye-dannye-minzdrava-.html

Обнародована информация о количестве людей, у которых подтвердился COVID-19, а также опубликована статистика о выздоровевших и скончавшихся.

КИШИНЕВ, 3 июл - Sputnik. К утру пятницы в Молдове подтверждены 17 тысяч 150 случаев инфицирования коронавирусом нового типа. Из них активных случаев 6 тысяч 744. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Профилактические меры против распространения коронавируса, архивное фото
© AFP 2020 / EVARISTO SA
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По данным ведомства, среди инфицированных 945 - дети, 152 - беременные женщины. В тяжелом состоянии находятся 453 зараженных коронавирусом. 

На сегодняшний день подтверждены 2 тысячи 509 случаев заражения среди работников системы здравоохранения, из них врачи - 652, медсестры - 1 тысяча 129.

Выздоровело в период пандемии 9 тысяч 846. Скончалось на фоне осложнений из-за коронавирусной инфекции - 560 человек.

Согласно статистике Минздрава, больше всего инфицированных в муниципии Бельцы, далее следуют Чадыр-Лунга, Тараклия, Комрат, Кишинев и другие населенные пункты. Причем Бельцы лидируют по количеству новых случаев за последнюю неделю.

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Средний возраст инфицированных COVID-19 - 47 лет. Большинство из них - женщины (58%).

Что касается смертности в нашей стране, она составляет 3,3% или же 161 летальный исход на 1 миллион жителей. В 99% случаев смертей у пациентов были хронические заболевания. В 85% речь идет о сердечно-сосудистых заболеваниях, далее следует сахарный диабет (37%) и почечные болезни (23%).

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