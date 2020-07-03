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Ремонт школы.

На что потрачены деньги: отчеты примаров кишиневских пригородов обнародуют

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200703/30811529/na-chto-potracheny-dengi-otchety-primarov-prigorodov-kishineva-obnaroduyut.html

Столичный градоначальник призвал глав населенных пунктов, входящих в состав муниципия, отрапортовать о потраченных бюджетных средствах.

КИШИНЕВ, 3 июля – Sputnik. Глава городской администрации Ион Чебан обсудил на встрече с примарами пригородов столицы инициативы, которые предстоит реализовать, а также то, как расходуются финансовые средства, выделенные из муниципального бюджета.

"В этом году на нужды пригородов было выделено больше средств, чем в предыдущие годы, для завершения текущих проектов - чтобы жители этих населенных пунктов ощутили перемены к лучшему", - напомнил Чебан.

Аэропорт. Архивное фото
© Sputnik / Евгений Панасенко
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Деньги были выделены на завершение работ по ремонту и строительству детских садов, школ, сетей водоснабжения и канализации, а также дорожной инфраструктуры.

Столичный градоначальник обязал каждого примара представить отчет о том, на что конкретно были направлены средства, сколько их было потрачено и что за муниципальные деньги по факту было сделано. Чебан отметил, что данные этих отчетов будут обнародованы.

"Работы необходимо начинать и завершать в срок, а деньги тратить правильно и прозрачно. Люди должны все это знать", - заявил он.

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Теги:
примары, Кишинев, пригороды


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