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Консульский отдел в Тирасполе возобновил еще одну процедуру по загранпаспортам

© Sputnik / Григорий Сысоев
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200703/30813681/konsulskiy-otdel-v-tiraspole-vozobnovil-esche-odnu-protseduru-po-zagranpasportam.html

При посещении выездного консульского пункта необходимо строго соблюдать правила санитарной безопасности.

ТИРАСПОЛЬ, 3 июля – Sputnik. С 6 июля в Пункте выездного консульского обслуживания РФ в городе Тирасполе возобновляется прием документов на замену загранпаспортов, но пока только детям до 14 лет и сроком действия на пять лет.

"Прием документов будет происходить в порядке живой очереди с 14:00 до 16:30", - сообщили в консульском отделе.

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© Photo : Miroslav Rotari.
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Обязательное условие получения государственных услуг – наличие защитной маски, перчаток, отсутствие высокой температуры (выше 37 градусов), строгое соблюдение социальной дистанции в два метра, обработка рук антисептиком. Не будет допускаться также одновременное присутствие более трех человек в помещении.

В случае, если требования будут нарушены, то посетителю могут отказать в предоставлении госуслуг.

С 17 июня в Консульском пункте в Тирасполе частично возобновился прием российских граждан лишь по вопросам получения готовых загранпаспортов, дата выдачи которых была назначена до 8 мая 2020 года.

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Теги:
Консульство России, консульский отдел, загранпаспорт, Приднестровье


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