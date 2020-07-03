Российский ЕГЭ стартовал в Приднестровье: что важно знать его участнику

ТИРАСПОЛЬ, 3 июля – Sputnik. В пятницу в Приднестровском госуниверситете (ПГУ) им. Т. Г. Шевченко стартовала компания по сдаче российского единого госэкзамена (ЕГЭ). Продлится она до 25 июля.

"Поступление абитуриентов в российские вузы в условиях карантина возможно. Такое решение принял Оперативный штаба МВД", - сообщили в ведомстве.

В первый день ребята сдавали тестирование по географии, литературе, информатике и информационно-коммуникационным технологиям. На 6 и 7 июля запланирован экзамен по русскому языку.

Экзамен по математике состоится 10 июля, по истории и физике - 13 июля, по обществознанию и химии - 16 июля, по иностранным языкам и биологии - 20 июля, по иностранным языкам из раздела "говорение" - 22 и 23 июля. Экзаменационный резерв по всем учебным предметам, кроме русского и иностранных языков, определили на 24 июля, и еще один резерв по всем учебным предметам - 25 июля.

В ПГУ напоминают, что при себе абитуриентам нужно иметь паспорт, который указан в заявлении на сдачу ЕГЭ РФ-2020, и две гелевые или капиллярные ручки (с чернилами черного цвета).

Во время экзамена на рабочем столе участника ЕГЭ могут находиться, кроме ручек, документ, удостоверяющий личность, лекарства и питание (вода - бутылка без этикетки, шоколад - без обертки в бумажной салфетке), а также средства обучения для экзамена - линейка, транспортир, непрограммируемый калькулятор.

Экзамены проводятся с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Это наличие масок, социальная дистанция, проведение термометрии, дезинфекция рук и помещений до и после экзамена. В аудитории будет дежурить медперсонал.

Участникам ЕГЭ РФ 2020 года необходимо получить уведомления, которые включают информацию абитуриента о регистрации на экзамены, а также номер для входа в личный кабинет.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova