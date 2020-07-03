Итоги обысков в бывшем офисе Демпартии Молдовы: есть задержанный

Прокуроры пояснили, что "все действия проходили в рамках расследования по одному из дел о банковской краже, в котором фигурирует и деятельность ОПГ под руководством бывшего лидера молдавских демократов Владимира Плахотнюка".

КИШИНЕВ, 3 июл – Sputnik. Глава IT-отдела Демократической партии Молдовы задержан по итогам обысков, которые прошли накануне в бывшем офисе политформирования. Кроме того, изъяты документы и вычислительная техника. Об этом заявили в пресс-службе Генеральной прокуратуры страны.

Обыски проводились на складе, куда были свезены некоторые вещи, а также по месту жительства и в автомобиле фигуранта.

"Предварительно задержанное лицо - глава IT-отдела офиса ДПМ. Его подозревают в активном участии в деятельности ОПГ под руководством бывшего лидера Демпартии", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В структуре пояснили, что данные действия проходили в рамках расследования по одному из дел о банковской краже, в котором, в частности, фигурирует деятельность преступной организации под руководством экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка.

В Генпрокуратуре отметили, что суд первой инстанции и Апелляционная палата Кишинева ранее отказались давать разрешение на проведение обысков в бывшем офисе Демпартии. "Затем в рамках уголовно-процессуальных действий и специальных следственных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось узнать о факте вывоза из бывшего офиса ДПМ вещей, которые имеют отношение к делу. Это позволило прокурорам немедленно вмешаться на основании статьи 125 п.4 Уголовно-процессуального кодекса, предусматривающей случай, который не терпит отлагательства", - добавили в прокуратуре.

Там также подчеркнули, что деятельность преступной организации под управлением Владимира Плахотнюка и "банковская кража" - это части одного из самых сложных дел, которые когда-либо расследовала прокуратура, а также оно одно из самых важных для всего общества с финансовой точки зрения.

В ведомстве также выразили надежду, что "государственные институты, в том числе судебная система, а именно некоторые ее представители, не будут мешать каждому шагу" прокуратуры.

Экс-лидер Демпартии покинул Молдову 14 июня 2019 года. Через неделю после отъезда он сложил с себя обязанности председателя партии, а 30 июля отказался от кресла депутата молдавского парламента. СМИ до этого сообщали, что беглец может находиться в США.

В мае Генеральная прокуратура Молдовы заочно предъявила обвинение Плахотнюку по трем статьям: создание организованной преступной группы, отмывание денег в особо крупных размерах и мошенничество в особо крупных размерах. В рамках этого уголовного дела суд первой инстанции выдал ордер на его арест.

Вместе с тем в отношении Владимира Плахотнюка возбуждены несколько уголовных дел и в России. В частности, ему предъявлены обвинения в организации международного преступного сообщества и незаконном выводе средств за пределы РФ. Также он проходит обвиняемым по статье о покушении на убийство. Кроме того, Плахотнюк был заочно арестован в России.

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