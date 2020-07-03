Примэрия Кишинева внесла коррективы в график работы общественного транспорта

КИШИНЕВ, 3 июля – Sputnik. На выходные общественный транспорт Кишинева снова будет ходить по улицам Кишинева. В субботу и воскресенье, 4 и 5 июля, троллейбусы и автобусы в столице начнут работать по стандартному графику, на протяжении всего дня.
"Я попросил Управление электротранспорта и Городской автобусный парк проявить больше ответственности в отношении персонала, работающего на маршрутах", - подчеркнул примар муниципия Ион Чебан.
По инструкции в общественном транспорте должно быть достаточное количество дозаторов с дезинфицирующим средством на спиртовой основе, чтобы пассажиры могли обрабатывать руки. Необходимо также регулярно измерять температуру сотрудников и дезинфицировать транспорт.
"Шаг за шагом мы стараемся возвращаться к нормальной жизни, но расслабляться еще рано. Меры по защите от COVID-19 и предотвращению его распространения продолжают действовать", - пояснил градоначальник.
В связи с еще существующей угрозой распространения коронавируса нового типа Чебан призывает граждан соблюдать рекомендации по санитарной безопасности.
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