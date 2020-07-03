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На маршруте.

Примэрия Кишинева внесла коррективы в график работы общественного транспорта

© Photo : Facebook / Primăria Municipiului Chișinău
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200703/30815855/primeriya-kishineva-vnesla-korrektivy-v-grafik-raboty-obschestvennogo-transporta.html

Изменение таково - движения троллейбусов и автобусов в выходные дни возобновляется, но правила противоэпидемической безопасности остаются прежними.

КИШИНЕВ, 3 июля – Sputnik. На выходные общественный транспорт Кишинева снова будет ходить по улицам Кишинева. В субботу и воскресенье, 4 и 5 июля, троллейбусы и автобусы в столице начнут работать по стандартному графику, на протяжении всего дня.

"Я попросил Управление электротранспорта и Городской автобусный парк проявить больше ответственности в отношении персонала, работающего на маршрутах", - подчеркнул примар муниципия Ион Чебан.

Примария Кишинев
© Sputnik / Miroslav Rotari
Администрация столицы работает над планом долгосрочного развития муниципия
Исходя из указаний градоначальника, водители и кондукторы должны в обязательном порядке использовать средства индивидуальной защиты, тем самым подавая пример пассажирам, все сотрудники обязаны быть надлежащим образом экипированы, а кондукторы - следить за тем, чтобы все люди, входящие в автобус или троллейбус, надевали маску.

По инструкции в общественном транспорте должно быть достаточное количество дозаторов с дезинфицирующим средством на спиртовой основе, чтобы пассажиры могли обрабатывать руки. Необходимо также регулярно измерять температуру сотрудников и дезинфицировать транспорт.

"Шаг за шагом мы стараемся возвращаться к нормальной жизни, но расслабляться еще рано. Меры по защите от COVID-19 и предотвращению его распространения продолжают действовать", - пояснил градоначальник.

В связи с еще существующей угрозой распространения коронавируса нового типа Чебан призывает граждан соблюдать рекомендации по санитарной безопасности.

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Теги:
общественный транспорт, автобусы, троллейбусы


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