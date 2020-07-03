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Свежие данные Минздрава: в стране подтверждены 295 новых случаев COVID-19

© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1477)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200703/30816222/svezhie-dannye-minzdrav-strane-podtverzhdeny-novykh-sluchaev-COVID-19.html

Общее число официально зафиксированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа достигло на данный момент в республике 17 тысяч 445.

КИШИНЕВ, 3 июл – Sputnik. Еще 295 случаев инфицирования коронавирусом нового типа подтверждены лабораторным путем в Молдове. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты в пятницу.

Сотрудник научно-исследовательской лаборатории готовит препарат, архивное фото
© Sputnik / Максим Богодвид
Три российских прототипа вакцины от коронавируса успешно прошли испытания

За минувшие 24 часа проведено 1825 тестов, при этом повторно - 505. 

Коронавирус подтвердился, в том числе, еще у 7 медработников: 2 врачей, 3 медсестер, 1 фельдшера и одного представителя техперсонала.

Общее число выздоровевших достигло 10 тысяч 93, а летальных исходов от осложнений, вызванных коронавирусом, - 572. Всего за сутки зафиксировано сразу девять смертей. У всех скончавшихся пациентов были сопутствующие заболевания.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с пятницы, 15 мая, ввели режим ЧП в области здравоохранения.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1477)

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