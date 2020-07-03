Авиасообщение между Молдовой и Россией: что нужно знать

Важно для тех, кто планировал вылететь в Россию из Молдовы: посольство РФ и авиакомпания Air Moldova выступили с уточнением.

КИШИНЕВ, 3 июля – Sputnik. Россия не открыла регулярное авиасообщение с Молдовой, и до 1 августа действует запрет на пересечение российской границы. Об этом проинформировало посольство РФ в Молдове на своей страничке в соцсети, подчеркнув, что это ограничение может быть и продлено.

"Вылететь в Российскую Федерацию могут только граждане России на специальных вывозных рейсах. Чтобы попасть на рейс, необходимо зарегистрироваться на портале "Госуслуги" и записаться в листе ожидания", - пояснили в дипмиссии.

В посольстве также предупреждают, что на данный момент таких вывозных рейсов нет, и прорабатывается возможность их организации в июле. Информация о чартерах будет незамедлительно выставляется в телеграм-канале Минкомсвязи , на сайте и Facebook-странице посольства.

"Посольство России в Молдове не продает билеты, не осуществляет регистрацию на авиарейсы молдавских компаний, не выдает справки о разрешении въезда в Россию, не несет ответственность за проданные авиакомпаниями билеты на коммерческие рейсы. Не существует списка посольства на вылет в Россию", - объяснили в дипмиссии.

В случае отмены рейсов молдавскими авиакомпаниями, либо отказа в посадке на рейсы в Россию по проданным ими билетам, предлагается обращаться исключительно к перевозчикам, продавшим их.

В посольстве подчеркивают, что список пассажиров на конкретные выездные рейсы формируется, исходя из возможности - субъекта РФ и расположенных по соседству с регионом прилета - соблюдения мер обсервации и контроля за самоизоляцией граждан.

Учитывая ограничение по пересечению российской границы, приоритетное право воспользоваться таким рейсом имеют российские граждане, которые прибыли на территорию Молдовы по российскому паспорту после 1 января 2020 года, а также те из них, у кого нет постоянного места жительства в республике и кто находится в длительной командировке.

Air Moldova уточняет

В молдавской авиакомпании Air Moldova опубликовали пресс-релиз о том, что Российская Федерация продлила ограничения на полеты до 31 июля 2020 года.

"Пассажиры могут путешествовать в Российскую Федерацию только после получения разрешения на поездку. Настоятельно рекомендуем вам зарегистрироваться на сайте: www.gosuslugi.ru. Air Moldova изменит дату полета бесплатно до 24 октября 2021 года", - отметили в авиакомпании.

Ранее в компании заявляли, что "с 1 июля 2020 года Air Moldova возобновит регулярные авиаперелеты из Кишинева (с меньшей периодичностью)" по некоторым направлениям.

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