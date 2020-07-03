Авиаконструкторы из Криулян: "Пусть вернут нам чертежи"

Небольшой молдавский город в одночасье прославился на весь мир. А ангаре, который скорее напоминает автомастерскую, якобы собирали настоящие вертолеты. В Криуляны начали звонить из Европы и Азии, чтобы пригласить к себе авиаконструкторов, которые умеют собирать летательные аппараты "на коленке". Но прокуратура Молдовы изъяла оборудование, а самое главное, технические чертежи.

В поддержку авиаконструкторов, которые оказались в поле зрения следователей, высказался и президент Молдовы Игорь Додон. В видеоблоге "Президент отвечает" глава государства заявил, что "талантливым ребятам" нужно "дать официальный статус и возможность работать легально".

"Мы и так работали легально, и не сделали ничего преступного или незаконного", — заявил корреспонденту Sputnik Молдова бизнесмен Юрий Чебан, принимавший непосредственное участие в работе, которая шла теперь уже в знаменитым ангаре в Криулянах.

"Муляжи и модели назвали вертолетами"

Обвинения прокуроров Чебан считает необоснованными. Никаких вертолетов в ангаре не было, заявил он в беседе с корреспондентом Sputnik. По словам предпринимателя, там стояли полноразмерные макеты, которые применяются в разработке узлов и механизмов. Особенный сарказм у него вызывает упоминание в пресс-релизе прокуратуры марки вертолета "Ка-26".

"Прокуратура так формулирует, что у нас были намерения продать в страны СНГ контрабандным путем некие вертолеты, похожие на "Ка-26". К "двадцать шестому" все это вообще никакого отношения не имеет. А назвать модели и муляжи "вертолетами" — для меня это, конечно, реклама очень хорошая, — иронически говорит Чебан. — Если вы посмотрите внимательно на эти макеты, то увидите, что они все абсолютно разные. Но если прокуроры не умеют определять технические параметры, то надо было взять какого-то специалиста. А не устраивать маски-шоу, и не укладывать молодых ребят лицом в пол".

Юрий Чебан возмущен тем, что правоохранители вывезли из ангара оборудование, включая макеты, и опасается за сохранность разработок, на которые конструкторы планировали получить патенты.

"Там много закрытой, с точки зрения технического сообщества, информации. Наши наработки, над которым мы трудились много лет, наши ноу-хау просто вывезли. Ничего не мешало прокурорам оставить все, как есть, опечатать помещения пломбами, как сейчас опечатано. Мало того, что нафотографировали и опубликовали все это, при этом прихватили коробку с чертежами. Пусть вернут хотя бы чертежи!" — говорит Чебан. По его словам, возвращения чертежей сейчас добивается адвокат.

"Авиационную деталь в поле сделать невозможно"

Обвинения в "контрабандных поставках в СНГ" вызывают у Юрия возмущение.

"Это невозможно. Вы можете себе представить, что такое авиационная деталь? Она сделана специалистами, в специальных условиях, на специальном оборудовании, из специальных металлов. Каждая деталь маркируется, и по этой маркировке можно понять, какой завод сделал деталь, какой мастер, и на каком станке, в конечном итоге, она была произведена, — говорит он. — В наших условиях, "в поле", сделать это невозможно. Возьмите любого специалиста в технике, он вам скажет, что это сказки Андерсена".

У предпринимателя возникают вопросы и по поводу заявления прокуратуры о том, что за деятельностью коллектива наблюдали много месяцев. "Почему тогда никого ни разу не арестовали при пересечении границы, если речь идет о контрабанде? Получается, надо обвинять и таможенников, и пограничников, что они были в сговоре. Где покупатель, которому мы якобы продавали или намеревались продавать? Это бред", — заявил Чебан.

"Мне сейчас звонят отовсюду, от китайцев до немцев"

По словам Юрия, фактически, в Криулянах действовало конструкторское бюро, а не "вертолетный завод".

"Продукцией" у нас являются только наши технические разработки, оформленные в виде патента. Один из первых редукторов, которые мы запатентовали в России, сегодня реально "летает" в Китае и в Германии. А после него было еще штук семьдесят разработок, — говорит он. — Когда все это началось, у меня раскалился телефон. Звонят все, от китайцев до немцев. Почта просто забита, пишут, "бросайте все, давайте к нам".

На муляжах и макетах, что стояли в ангаре, проверялась работоспособность технических решений, их предстояло запатентовать. О команде, которая трудилась в ангаре над разработкой узлов и механизмов, Юрий отзывается с гордостью.

"Я сейчас расскажу, что сделали эти молодые ребята. Конструирование авиационной техники — это долгая работа. От создания эскиза до сканирования готовой модели и разработки технической документации, которая затем превратится в чертежи готового изделия, проходит от трех до пяти, а то и до десяти лет, на любом заводе, — рассказывает он. — А наши ребята придумали технологию, при которой в полевых условиях, без стапелей они строят модель в металле, которую потом можно сканировать и дорабатывать на компьютере. Мы ускорили конструирование в годы. Ни одна страна мира не имеет таких специалистов!"

По словам Чебана, он гордится тем, что в конструкторской работе активно участвует его сын со своими друзьями, они не стремятся уехать за рубеж: "Пусть наши дети будут смотреть в небо, а не в бетонный пол на стройке".

"Мы не виноваты, что нам разделили страну"

Юрий Чебан считает неправильным, что в пресс-релизах прокуратуры обыгрывался тот факт, что многие из работавших в Криулянах оказались жителями Приднестровья.

"А что, в Приднестровье люди живут какие-то не такие? С каких это пор государственные органы начали делить нас на "правобережных" и "левобережных"?" — спрашивает он.

Предприниматель говорит, что у ряда сотрудников, из тех, кто на момент появления прокуроров находился в ангаре — паспорта Республики Молдова. А некоторые из проживающих на левом берегу Днестра были вынуждены ночевать прямо в ангаре, на надувных матрасах, после введения ограничений на пересечение административной границы в связи с эпидемий коронавируса.

"Даже если у остальных паспорта граждан Приднестровья, что с того? Жизнь заставляет. Вы не устроитесь на работу, не оплатите услуги, ничего не сделаете, если у вас нет паспорта. Люди не виноваты, что нам разделили страну, а теперь власти играются в эти игры", — говорит он.

О чем заявляет прокуратура

На этой неделе на сайте Генеральной прокуратуры было опубликовано уточнение в связи с резонансным "криулянским делом". По заявлению прокуроров, будет проведена технико-авиационная и товарная экспертиза, которая должна дать заключение "по каждому элементу, устройству, аппаратуре и корпусам ", и установить тип и назначение оборудования.

По заявлению прокуратуры, к расследованию будут подключены Орган гражданской авиации, Министерство обороны, Служба информации и безопасности. В ближайшие дни предстоит провести "дополнительные слушания", в ходе которых будет принято решение о продолжении расследования в отношении каждого из фигурирующих в деле лиц, а также о необходимости применения меры пресечения.

Кроме того, прокуроры изучают и действия, которые могут быть расценены как связанные с контрабандной деятельностью. Правоохранители сообщили, что речь идет об "импорте деталей и механизмов, используемых в технической авиационной сфере, в том числе указателей давления, систем регистрации параметров полета и других".

В настоящий момент следственные органы "не идентифицировали организатора и бенефициара, действий, связанных с контрабандой", говорится в пресс-релизе прокуратуры.

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