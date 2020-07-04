Откуда берется чувство обиды, и как с ним справиться – советы психолога

Каждому человеку свойственно обижаться, но далеко не все могут преодолеть это состояние. Многие люди живут с чувством обиды в душе годами. Как побороть гнетущее чувство и вернуть душевный покой, рассказала психолог Чезара Дилевски.

КИШИНЕВ, 4 июл – Sputnik. Как и любая другая эмоция, обидчивость является способом выживания и регуляции отношений между людьми. Чувство обиды – это не что иное, как реакция человека на несправедливо причинённое огорчение. Оно включает в себя переживание гнева к обидчику и жалости к себе, как в пострадавшей стороне.

"Мы обижаемся тогда, когда поведение другого человека не соответствует нашим ожиданиям. Интересно, что обида и чувство вины неразрывно связаны между собой, они всегда проявляются в паре. Стоит одному человеку обидеться, как другой, на кого направлена эта эмоция, тут же начинает страдать от чувства вины и стыда", – рассказала для Sputnik Молдова психолог Чезара Дилевски.

© Sputnik / Miroslav Rotari Чезара Дилевски.

Эксперт пояснила, что всем людям свойственно обижаться, но тональность и конкретные проявления этой эмоции могут быть разными и зависят от человека. Тем не менее, есть особенно обидчивые люди, которые испытывают это чувство чаще остальных, переживают его в более интенсивной форме и в результате впадают в состояние сильного стресса.

"Для того чтобы преодолеть деструктивное влияние обидчивости, необходимо работать над собой, признаваться себе в подобных состояниях и выявлять их причины. Очень важно оставаться дружелюбным и идти навстречу другому. Скажем, если человек на кого-то обиделся, то лучше не молчать, а объяснить "обидчику", что именно огорчило "пострадавшего", и постараться разрешить ситуацию мирным путем. Это пример мудрого и зрелого поведения", – отметила Дилевски.

Более того, если человек хранит в себе обиды по отношению к другим людям и никак не старается их разрешить, то его здоровье может серьезно пошатнуться. Негативные эмоции, накапливаемые годами, могут привести к таким тяжелым недугам, как тревожность и депрессия.

"Для поддержания душевного здоровья каждый из нас должен изучать свой внутренний мир, хорошо разбираться в мотивах собственного поведения, а также развивать в себе терпимость и эмпатию по отношению к другим людям", – заключила психолог.

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