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Юбилейный вечер Евгения Доги.

Олимпиада-80: под музыку Доги тысячи спортсменов выстраивали живые пирамиды

© Sputnik / Виталий Белоусов
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200704/30804388/olimpiada-80-pod-muzyku-eugen-doga-tysyachi-lyudey-vystraivalis-v-piramidy.html

Композитор не исключает, что мелодии, которые он написал 40 лет назад для Московской Олимпиады вскоре перезапишет с оркестром на родине.

КИШИНЕВ, 4 июл - Sputnik. В этом году отмечается юбилей исторической даты - открытия Московской Олимпиады, которое состоялось 19 июля 1980 года. Наша республики тоже оказалась причастной к этому событию. Олимпийский огонь из греческой Олимпии в столицу Советского Союза пронесли через таможенный пункт Леушены, Кишинев и далее - до границы с Украиной. А музыку к открытию и закрытию Олимпиады писал известный молдавский композитор Евгений Дога.

Широко известный факт - на церемонии открытия Олимпийских игр в Москве звучал вальс "Мой ласковый и нежный зверь", созданный за год до события. Но помимо этого Дога написал цикл мелодий и сюит для музыкального сопровождения торжественной церемонии. Чтобы как можно глубже погрузиться в атмосферу спорта, в то время он снял комнату рядом со стадионом.

"Задача была очень простая - войти в ритм этого действа. А ритм был молодежный: мир, энергия, жизнь. Все это должно было войти в характер этой музыки. Мне было интересно писать для всего земного шара! Это здорово!", - поделился воспоминаниями Евгений Дога.

Торжественное открытие XXII Олимпийских игр в Москве 19 июля 1980 года, архивное фото.
© Sputnik / А. Князев
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Композитор рассказывает, что написание музыки к Олимпиаде стало для него первым опытом работы на столь масштабных мероприятиях. "Для меня это был символический акт", - отмечает Дога.

Перед Московскими Играми он также участвовал в конкурсе на написание позывных Олимпиады-80 и занял в нем вторую позицию. Однако, в итоге выбрали музыку Дмитрия Шостаковича.

По словам Доги, работа над созданием музыки была интересной и слаженной. А непосредственно во время самой церемонии открытия Олимпиады он был приглашен на одну трибуну с Генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Брежневым.

Торжественное открытие Олимпиады-80.
© Sputnik / А. Князев
Торжественное открытие Олимпиады-80.

"Мне было очень приятно, когда в этих ритмах шли огромнейшие колонны: тысячи людей были устроены пирамидами. Даже не верится, что это было связано со мной! Это была поверка на качество творчества. И я понял, что оно было замечено. В прессе было много материалов", - отметил композитор.

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В 2014 году Догу опять пригласили написать музыку для Олимпиады в Сочи. Он считает, что это стало подтверждением первого успеха в 1980 году. У композитора сохранились записи мелодий 40-летней давности. А вот широкой общественности сегодня эта музыка практически недоступна.

"Я очень переживаю за тот факт, что эта музыка неизвестна. Вполне возможно, что пройдет пандемия, и я попытаюсь записать ее здесь с оркестром. Хотя тогда в Москве было великолепно записано. Ее писал дирижер Юрий Васильевич Силантьев со своим оркестром. Он сделал блестящую запись!", - рассказал Дога.

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