Кишинев: что нового ждет любителей прогулок и автомобилистов

В столице Молдовы повсеместно проходят работы по благоустройству города: речь идет о ремонте и создании новых скверов, парковок, а также освобождения улиц от киосков.

КИШИНЕВ, 4 июл – Sputnik. Близ центрального рынка на улице Армянской в Кишиневе будет оборудована стоянка для автомобилей. Об этом сообщил примар (мэр) Ион Чебан на своей странице в Facebook.

Парковка и модернизация рынка

Как отметил глава муниципия, накануне на этом участке были демонтированы и вывезены 30 киосков. Также еще предстоит убрать фундаменты павильончиков.

"Мы намерены действовать так же и в дальнейшем - как вокруг Центрального рынка, так и в каждом секторе по отдельности", - пояснил Чебан.

По его словам, специалисты сейчас активно трудятся над доработкой концепции модернизации самого рынка. Для осуществления этой инициативы уже ищут средства.

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"Это может быть либо получение кредита, либо использование собственных средств и привлечение работающих на рынке экономических агентов", - уточнил примар.

Новая зеленая зона

Помимо этого, как рассказал Чебан, в городе появится еще одна благоустроенная зеленая площадка.

"Вход в парк "Валя Морилор", расположенный у МВЦ MoldExpo, площадью 200 квадратных метров, будет преобразован в пешеходную зону, поэтому въезд на автомобиле будет запрещен. В непосредственной близости от сквера будут оборудованы две парковки", - отметил глава кишиневской администрации.

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Он добавил, что в настоящее время претура сектора Буюканы ведет там работы по замене бордюров и обустройству газона. Также будет установлена ​​городская мебель, потому что здесь часто гуляют с детьми.

© AP Photo / Charlie Riedel Отдых на лавочке.

Более того, планируется оборудовать лестницы, ведущие во дворы с подъездной улицы Александреску, пандусами для людей с ограниченными физическими возможностями.

Работы по обустройству сквера будут завершены в конце следующей недели. На эти цели из муниципального бюджета было выделено 120 тысяч леев.

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