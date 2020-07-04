В Приднестровье перестроили систему распределения обращений в Кризисный центр

ТИРАСПОЛЬ, 4 июля – Sputnik. Кризисный центр в Приднестровье, который еще несколько недель назад рассматривал каждое обращение в день поступления, сегодня не укладывается даже в установленные сроки. Около двух тысяч писем на электронную почту и более тысячи звонков поступает ежесуточно, только за ночь - более 800 обращений.
"Заставлять людей ждать принятия решения несколько дней неправильно. Нужно менять схему приема и рассмотрения обращений", – отметил глава МВД, руководитель Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения COVID-19 Руслан Мова.
Мини-кризисные центры
Как сказал начальник Штаба МВД Андрей Барабаш, теперь вопросы выезда за пределы региона продолжительностью до 12 часов физических лиц для получения каких-либо госуслуг или медицинской помощи, для приднестровских абитуриентов или граждан, кому необходимо покинуть Приднестровье по жизненно важным обстоятельствам, - в компетенции начальников ГОРОВД.
"Прием, обработку сообщений, принятие решений и информирование граждан теперь будет осуществлять созданный на базе каждого территориального ОВД мини-кризисный центр. Это должно существенно ускорить процесс", - уверен он.
Барабаш добавил, что сроки рассмотрения каждого обращения, за редким исключением, не должны превышать одних суток.
Как подать заявку?
К примеру, если жителю Днестровска нужно выехать в Кишинев, он отправляет заявку в Слободзейский РОВД. Если же житель Паркан хочет на 12 часов покинуть территорию региона, то он пишет в УВД города Бендеры. На официальном сайте МВД размещена таблица с указанием населенных пунктов и их принадлежности к гарнизону ОВД, адресов электронной почты, номеров телефонов кризисных центров на местах.
Рассмотрение обращений жителей горда Тирасполя и граждан, проживающих на территории обслуживания Тираспольского УВД, по-прежнему происходит в Кризисном центре Оперативного штаба МВД. Здесь же принимаются заявки на пересечение границы всеми юридическими лицами, вне зависимости от их места регистрации и расположения.
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