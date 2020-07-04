В Приднестровье перестроили систему распределения обращений в Кризисный центр

Решение о таком изменении было принято в связи с тем, что количество звонков и писем на адрес центра существенно увеличилось, и его операторы не могут справляться с наплывом запросов.

ТИРАСПОЛЬ, 4 июля – Sputnik. Кризисный центр в Приднестровье, который еще несколько недель назад рассматривал каждое обращение в день поступления, сегодня не укладывается даже в установленные сроки. Около двух тысяч писем на электронную почту и более тысячи звонков поступает ежесуточно, только за ночь - более 800 обращений.

"Заставлять людей ждать принятия решения несколько дней неправильно. Нужно менять схему приема и рассмотрения обращений", – отметил глава МВД, руководитель Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения COVID-19 Руслан Мова.

Мини-кризисные центры

В связи с этим было принято решение наделить полномочиями руководителей территориальных штабов по городам и районам совместно с начальниками территориальных гарнизонов органов внутренних дел (ГОРОВД).

Как сказал начальник Штаба МВД Андрей Барабаш, теперь вопросы выезда за пределы региона продолжительностью до 12 часов физических лиц для получения каких-либо госуслуг или медицинской помощи, для приднестровских абитуриентов или граждан, кому необходимо покинуть Приднестровье по жизненно важным обстоятельствам, - в компетенции начальников ГОРОВД.

"Прием, обработку сообщений, принятие решений и информирование граждан теперь будет осуществлять созданный на базе каждого территориального ОВД мини-кризисный центр. Это должно существенно ускорить процесс", - уверен он.

Барабаш добавил, что сроки рассмотрения каждого обращения, за редким исключением, не должны превышать одних суток.

Как подать заявку?

Для того, чтобы подать заявку на пересечение границы, необходимо написать письмо на электронную почту или сообщение на вайбер того ОВД, на территории обслуживания которого проживает гражданин.

К примеру, если жителю Днестровска нужно выехать в Кишинев, он отправляет заявку в Слободзейский РОВД. Если же житель Паркан хочет на 12 часов покинуть территорию региона, то он пишет в УВД города Бендеры. На официальном сайте МВД размещена таблица с указанием населенных пунктов и их принадлежности к гарнизону ОВД, адресов электронной почты, номеров телефонов кризисных центров на местах.

Рассмотрение обращений жителей горда Тирасполя и граждан, проживающих на территории обслуживания Тираспольского УВД, по-прежнему происходит в Кризисном центре Оперативного штаба МВД. Здесь же принимаются заявки на пересечение границы всеми юридическими лицами, вне зависимости от их места регистрации и расположения.

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