COVID-19 в Молдове: что можно и чего нельзя делать в субботу и воскресенье

Уже три дня, как власти упразднили ряд ограничений, которые были введены в связи с пандемией. Подавляющее большинство предприятий возобновили свою работу на этой неделе, но, конечно же, с оговорками.

КИШИНЕВ, 4 июл - Sputnik. В связи с сокращением количества случаев заражения коронавирусом в первую неделю июля, власти постепенно берут курс на послабление мер по борьбе с пандемией.

"Нужно признать, что в последнюю неделю у нас отмечено снижение количества новых случаев заражения коронавирусом. Очень надеюсь, что это позволит нам после 15 июля отменить большинство ограничений", - заявил президент Игорь Додон в пятницу.

Вместе с тем, уже с 1 июля практически полностью восстановлена экономическая деятельность в республике. Однако, в стране продолжают действовать некоторые ограничения, которые распространяются на различные области.

К примеру, к врачу за консультацией и на диагностические процедуры можно попасть только по предварительной записи. Также власти пока не сняли запрет на возврат детей и молодежи в школы, колледжи и вузы, пока нельзя организовывать и спортивные/культурные массовые мероприятия, детские лагеря отдыха останутся по-прежнему закрытыми.

Кроме того, пойти в ночной клуб или на дискотеку нам также пока не представляется возможным. Закрытыми останутся парки аттракционов и площадки для пикников, которые расположены в зеленых зонах столицы.

Однако граждане могут посещать заведения общественного питания - кафе и рестораны - с соблюдением мер карантинной безопасности: обрабатывая руки спиртосодержащими средствами, следя за тем, чтобы столики находились на расстоянии в полтора-два метр друг от друга.

Вместе с тем, в выходные в столице будет курсировать общественный транспорт в обычном режиме.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с пятницы, 15 мая, ввели режим ЧП в области здравоохранения. Он действителен до 15 июля.

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