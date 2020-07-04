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Минздрав.

COVID-19 в Молдове: новые данные Минздрава

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1482)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200704/30820574/covid-19-v-moldove-novye-dannye-minzdrava.html

Обнародована информация о количестве людей, у которых подтвердился коронавирус, а также опубликована статистика о выздоровевших и скончавшихся.

КИШИНЕВ, 4 июл - Sputnik. К утру субботы в Молдове подтверждены 17 тысяч 445 случаев инфицирования COVID-19. Из них тысяча 250 - в приднестровском регионе. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За последние 24 часа в COVID-центр с подозрением на коронавирусную инфекцию были госпитализированы еще 74 человека.  

К настоящему моменту, в тяжелом состоянии находятся 435 зараженных, 30 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. У тысячи 74 пациентов состояние здоровья средней тяжести.  

Профилактические меры против распространения коронавируса, архивное фото
© AFP 2020 / EVARISTO SA
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По данным Минздрава, за последние сутки от осложнений, связанных с COVID-19, скончались еще 4 человека. Общее количество летальных исходов достигло 576. 

Вместе с тем, к субботе были выписаны из больницы еще 303 пациента, а общее количество выздоровевших достигло 10 тысяч 396. 

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с пятницы, 15 мая, ввели режим ЧП в области здравоохранения. Он действителен до 15 июля.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1482)

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