COVID-19 в Молдове: новые данные Минздрава

Обнародована информация о количестве людей, у которых подтвердился коронавирус, а также опубликована статистика о выздоровевших и скончавшихся.

КИШИНЕВ, 4 июл - Sputnik. К утру субботы в Молдове подтверждены 17 тысяч 445 случаев инфицирования COVID-19. Из них тысяча 250 - в приднестровском регионе. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За последние 24 часа в COVID-центр с подозрением на коронавирусную инфекцию были госпитализированы еще 74 человека.

К настоящему моменту, в тяжелом состоянии находятся 435 зараженных, 30 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. У тысячи 74 пациентов состояние здоровья средней тяжести.

По данным Минздрава, за последние сутки от осложнений, связанных с COVID-19, скончались еще 4 человека. Общее количество летальных исходов достигло 576.

Вместе с тем, к субботе были выписаны из больницы еще 303 пациента, а общее количество выздоровевших достигло 10 тысяч 396.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с пятницы, 15 мая, ввели режим ЧП в области здравоохранения. Он действителен до 15 июля.

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