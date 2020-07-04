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Ремонт дороги

Поступательная стратегия: еще одна столичная улица станет шире и удобней

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200704/30822301/remont-ulitsy-dante-aligeri-budet-zavershen-cherez-dve-nedeli.html

Работникам осталось завершить установку бордюров, уложить и уплотнить слой гравия, заасфальтировать проезжую часть, а также оборудовать парковку.

КИШИНЕВ, 4 июл - Sputnik. Обновление столичной улицы, которая связывает Мунчештское шоссе с микрорайоном Ботаника, будет завершен через две недели. Об этом сообщил примар Кишинева Ион Чебан.

"Работы по ремонту улицы Данте Алигьери в секторе Ботаника идут полным ходом. Сегодня я проинспектировал этот участок длиной около 250 метров между улицей Четатя Албэ и Мунчештским шоссе", - написал примар.

По словам Чебана, решение о полном ремонте улицы Данте Алигьери было принято в связи с тем, что на протяжении многих лет из-за отношения предыдущего руководства города она пришла в ужасное состояние. Градоначальник добавил, что работы выполняют муниципальные службы на средства строительной компании, построившей жилые дома в этом районе.

Кишинев выходит из режима ЧП.
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
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"На сегодняшний день здесь были спилены больные и старые деревья, обновлены водопроводные и канализационные сети. Также был снят старый асфальт, установлены новые бордюры и построена подпорная стена, чтобы предотвратить разрушение основания проезжей части", - добавил он.

Далее предстоит завершить установку бордюров, уложить и уплотнить слой гравия и заасфальтировать улицу. Также в этой зоне будет оборудована парковка.

Чебан заверил, что работы будут завершены через две недели, после чего граждане смогут пользоваться еще одной благоустроенной улицей шириной 7 метров.

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