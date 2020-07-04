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День независимости США

Президент Молдовы поздравил граждан США с Днем независимости

© AFP 2020 / Getty Images / ALEX WONG
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200704/30822721/prezident-moldovy-pozdravil-grazhdan-ssha-s-dnem-nezavisimosti.html

Глава государства выразил удовлетворение в связи с тем, что между Молдовой и США сложились отношения дружбы и сотрудничества.

КИШИНЕВ, 4 июл - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поздравил граждан и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с Днем независимости США.

"Рад, что между Республикой Молдова и Соединенными Штатами Америки сложились отношения дружбы и сотрудничества, основанные на общих идеалах и взаимном доверии", - написал он в соцсетях.

Президент Молдовы Игорь Додон и посол США в республике Дерек Хоган
© Photo : Dodon Igor
Президент Молдовы встретился с послом США: о чем говорили Додон и Хоган
Глава государства выразил благодарность за существенную техническую и финансовую помощь, предоставляемую Республике Молдова Соединенными Штатами в последние десятилетия.

Додон подчеркнул, что многогранное двустороннее сотрудничество вселяет уверенность в том, что в ближайшие годы страны смогут нарастить экономический обмен и инвестиции, упрочить привилегированное партнерство. 

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