Президент Молдовы поздравил граждан США с Днем независимости

Глава государства выразил удовлетворение в связи с тем, что между Молдовой и США сложились отношения дружбы и сотрудничества.

КИШИНЕВ, 4 июл - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поздравил граждан и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с Днем независимости США.

"Рад, что между Республикой Молдова и Соединенными Штатами Америки сложились отношения дружбы и сотрудничества, основанные на общих идеалах и взаимном доверии", - написал он в соцсетях.

Глава государства выразил благодарность за существенную техническую и финансовую помощь, предоставляемую Республике Молдова Соединенными Штатами в последние десятилетия.

Додон подчеркнул, что многогранное двустороннее сотрудничество вселяет уверенность в том, что в ближайшие годы страны смогут нарастить экономический обмен и инвестиции, упрочить привилегированное партнерство.

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