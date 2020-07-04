Президент Молдовы поздравил граждан США с Днем независимости

Глава государства выразил благодарность за существенную техническую и финансовую помощь, предоставляемую Республике Молдова Соединенными Штатами в последние десятилетия.
Додон подчеркнул, что многогранное двустороннее сотрудничество вселяет уверенность в том, что в ближайшие годы страны смогут нарастить экономический обмен и инвестиции, упрочить привилегированное партнерство.
В конце прошлой недели в ряде СМИ появились сообщения о том, что в начале июня органы ядерной и радиационной безопасности Швеции, Норвегии и Финляндии фиксировали в атмосфере над территорией Северной Европы небольшое повышение концентраций радиоактивных изотопов/