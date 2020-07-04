В Молдове подтверждены 227 новых случаев COVID-19

Общее число официально зафиксированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа достигло на данный момент в республике 17 тысяч 672.

КИШИНЕВ, 4 июл – Sputnik. Еще 227 случаев инфицирования коронавирусом нового типа подтверждены лабораторным путем в Молдове. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты в субботу.

За минувшие 24 часа проведено 1832 теста, при этом повторно - 506.

Коронавирус подтвердился, в том числе, еще у 12 медработников: 2 врачей и 10 медсестер.

Общее число выздоровевших достигло 10 тысяч 396, а летальных исходов от осложнений, вызванных коронавирусом, - 580. Всего за сутки зафиксировано сразу 7 смертей. У всех скончавшихся пациентов были сопутствующие заболевания.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с пятницы, 15 мая, ввели режим ЧП в области здравоохранения.

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